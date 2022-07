Explicó por qué ahorrar en dólares es una pésima idea y reveló cómo hacer que la plata rinda más

La inflación es uno de los grandes problemas de la actualidad que no sólo acechan al país sino a todo el mundo. La guerra en Ucrania elevó los precios de las materias primas y de la energía, contribuyendo a una inflación también avivada por la respuesta fiscal y monetaria a la pandemia. Esta situación adversa también está afectando a los que tienen dólares "debajo del colchón".

Desde hace ya varios años, el ahorrista argentino comenzó a refugiarse en una de las peores formas de resguardar los ahorros frente a la crisis económica, ya que no tienen en cuenta el panorama internacional, donde el billete estadounidense va perdiendo valor de forma acelerada.

Con los niveles actuales de la inflación estadounidense, la devaluación de su moneda transforma a la opción de ahorrar en dólares en un negocio cada vez peor. Con los billetes no guardados y no invertidos en ningún tipo de instrumento financiero, estos tienen cada vez menos poder de compra y su valor se erosiona mes a mes.

Un usuario de TikTok salió a advertir sobre esta práctica a través de un video y recomendó cómo pasar del "dólar colchón" a una mejor forma de invertir nuestro dinero.

COTIZACIÓN DÓLAR HOY, PRECIO DEL DÓLAR HOY

POR QUÉ NO SIRVE AHORRAR EN DÓLARES

"Si sos argentino y comprás dólares, no cometas el error de dejarlo debajo del colchón", dijo el usuario Mercadostrading, ya que según advirtió Estados Unidos "también tiene inflación y con el tiempo se te va a desvalorizar".

Como alternativa, recomendó invertir los ahorros en acciones como ZTF, una gran composición de acciones que van a estar replicando los movimientos del mercado norteamericano. De esta manera logramos generar rentabilidad.

"Lo mejor que podés hacer es invertirlo en ZTF del SP500, que está teniendo una rentabilidad anual en los últimos 14 años del 14%", señaló.

DÓLAR COLCHÓN: CUÁNTO PERDÉS POR AÑO

Ahora, si se toma la inflación que hubo en Estados Unidos durante los últimos diez años (la cual es del 22% aproximadamente) entonces se ve como estos números se vuelven mucho más importantes.



Partiendo del mismo ejemplo que antes, una persona que en 2011 consiguió u$s 10.000 y decidió guardarlos en un colchón para sacarlos a día de hoy se va a encontrar que los mismos equivalen a unos u$s 7800, por lo que perdió unos u$s 2200 en el proceso.

Cabe destacar que esta comparación se realiza solo en los ahorristas que utilizan el dólar como principal forma de ahorro, ya que si se compara con quienes ahorran en pesos entonces no hay duda de cuál de las dos monedas tuvo mayor rentabilidad (en los últimos 10 años el peso a valer más de 40 veces menos).