En los últimos días, se conoció que varios usuarios presentaron problemas con el nuevo DNI electrónico argentino, luego de haber intentado hacer un reconocimiento de identidad en varias aplicaciones. El problema no radica en el DNI, sino en las apps. La falla ocurre en el momento en que las personas necesitan convalidar sus datos y e identidad, y les solicitan que escaneen su DNI. Lo que sucede es a que muchos les rechaza la validación. Dicho “fallo” no es otra cosa que una falta de actualización en muchas aplicaciones que no actualizaron sus sistemas, ya que el nuevo documento de identidad contiene un chip, en vez del tradicional código de barras. “El problema no está en el DNI, sino en sistemas que todavía no aprovechan plenamente las capacidades del documento electrónico”, indicaron a El Cronista desde el RENAPER. Ante el inconveniente de validación de identidad, algunos sistemas de organismos públicos o entidades privadas “aún se encuentran adaptando sus plataformas para incorporar plenamente las capacidades del nuevo documento electrónico”, explicaron desde el RENAPER. En tanto, dejaron bien en claro que el no reconocimiento del código QR, “no implica que el DNI sea inválido ni que exista un problema en el documento, sino que determinados sistemas heredados continúan dependiendo de mecanismos anteriores de lectura o validación”. Según explicaron, una de las soluciones del organismo que registra a las personas es el lanzamiento de herramientas y servicios que permiten validar correctamente el nuevo eDNI, las cuáles son: Además, y luego de haber reportado el problema, el RENAPER realizó diversas reuniones técnicas con organismos públicos y actores privados para brindar asistencia e información sobre la correcta integración y validación del nuevo documento electrónico. La solución rápida que tienen las personas que se vieron afectadas por este problema es que si una empresa no reconoce en su ecosistema digital a un eDNI del estado nacional, el consumidor deberá hacer el reclamo directamente a la compañía bien hacer una denuncia en Defensa al Consumidor. Según explicaron desde RENAPER a El Cronista, el nuevo DNI argentino es un documento electrónico (eDNI) que está desarrollado conforme a los estándares internacionales de ICAO utilizados en documentos de viaje electrónicos a nivel mundial. Para validad el eDNI se debe hacer a través de su chip electrónico y de los servicios digitales provistos por RENAPER. Para el Gobierno, el nuevo documento nacional de identidad implica una evolución tecnológica respecto de versiones anteriores, incorporando un chip NFC y mecanismos criptográficos de validación mucho más seguros y modernos". Este nuevo código QR incorporado en el nuevo DNI “no reemplaza las funciones de validación electrónica del documento ni constituye el mecanismo principal de autenticación”. La nueva función que incorpora busca facilitar el acceso a determinados datos de lectura rápida y permitir compatibilidad operativa con sistemas existentes. Además, el objetivo del Gobierno es la modernización y fortalecer la seguridad documental, así como “mejorar la interoperabilidad internacional y preparar al DNI para nuevos servicios digitales asociados a identidad electrónica y firma digital”, remarcaron.