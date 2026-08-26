La inversión en pesos que hoy rinde por encima de la inflación y gana cada vez más terreno
Con el plazo fijo tradicional rindiendo por debajo de la inflación, los ahorristas buscan nuevas formas de proteger sus pesos. Cuáles son las opciones que recomienda el mercado para preservar el poder de compra.
Con el plazo fijo tradicional rindiendo por debajo de la inflación, los ahorristas buscan nuevas formas de proteger sus pesos. Cuáles son las opciones que recomienda el mercado para preservar el poder de compra.