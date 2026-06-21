La deuda que le queda afrontar a este gobierno hasta el fin del mandato es de u$s 30.700 millones, deuda en moneda extranjera al sector privado, al FMI y al Club de París, tomando deuda de Tesoro y BCRA y asumiendo rollover de otros organismos internacionales. Pero u$s 13.100 millones ya los tiene, por lo que le falta juntar u$s 17.600 millones.

Hasta ahora, se consiguieron u$s 3100 millones que juntó el Tesoro vía las licitaciones quincenales de Bonares que están depositados en el BCRA. Por otro lado, con la confirmación de las garantías del Banco Mundial y del BID, permitirían conseguir financiamiento privado a seis años de plazo por unos u$s 4000 millones.

Lo que se viene

Por el otro, con el quizás inminente anuncio de que se renuevan los repos de BCRA por u$s 6000 millones que vencen entre octubre 2026 y abril 2027, según analizan desde la consultora 1816. Se basan en que el Tesoro le dio al BCRA nuevos AL35 y AE38, posiblemente para entregar como garantía de nuevas operaciones.

Así, dicen que se va aclarando el programa financiero 2026 - 2027, sobre todo el vinculado con los vencimientos en moneda extranjera. Restarían conseguirse unos u$s 17. 600 millones.

Nuevos Bonares

Ese residuo podría cubrirse con una combinación de nuevos Bonares: quedan u$s 366 millones para colocar de los u$s 2000 millones de AO28 , pero luego podrían emitir otro papel.

También podría haber alguna emisión internacional, ahora que los Globales largos rinden menos de 9%, rollover del Fondo, dado que los pagos netos al FMI son u$s 7900 millones, buena parte del residuo por cubrir.

Aunque hay que tener presente que para que haya un eventual rollover del Fondo se necesitaría un nuevo programa. La última opción es que se cubran directamente con reservas.

“Se debe tener presente que las reservas netas a valor de mercado (nuestra medición, que resta todos los pasivos en dólares del BCRA con plazo remanente menor al año, salvo por los depósitos del Tesoro) subirán a la zona de u$s 10.000 millones si se renuevan los REPO, considerando que el pago de Globales y Bonares se compensaría tarde o temprano con la operación garantizada por organismos”, precisan los analistas de 1816.

Pago listo

Por lo pronto, el pago de julio se se hará con recursos propios del fisco y la operación garantizada se usará para compromisos futuros. El Tesoro llegado el caso podría comprarle dólares al BCRA porque cuenta con depósitos en pesos en el Central por el equivalente a u$s 8800 millones.

Más allá de cómo se consiga el dinero para los pagos, lo que parece evidente es que no hay ningún riesgo de incumplimiento de los vencimientos 2027, lo cual es una muy buena noticia para encarar el año electoral, considerando los antecedentes históricos de Argentina.

Pasado pisado

Vale recordar que en 2019, tras el sorpresivo resultado de las PASO de agosto, el Gobierno de Macri no pudo enfrentar los vencimientos de Letes y Lecap y terminó reperfilando (además de poniendo un cepo) antes de la elección general de octubre.

Lo que sí está en juego para el año que viene es con cuántos recursos contará el Gobierno para defender la estabilidad cambiaria si los inversores se asustan con las encuestas (o con el resultado de las PASO).

Por eso, desde la óptica del research de 1816, “es probable que veamos una emisión de deuda offshore en lo que resta de este año. En esta preparación para 2027 destacamos que el BCRA fue desarmando durante 2026 prácticamente toda su deuda con el BIS, que se había tomado en su momento para repagarle el REP a Estados Unidos”.