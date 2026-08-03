En el ámbito de la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado un veredicto de suma relevancia que subraya la significancia de este asunto. Este pronunciamiento establece que la falta de cumplimiento injustificada con la obligación de brindar asistencia alimentaria puede llevar a severas sanciones penales.

La decisión se origina del estudio del Amparo Directo en Revisión 3097/2025 , que examina el caso de un individuo previamente condenado por omitir el pago de la pensión a sus hijas. La Corte ratificó la constitucionalidad del Código Penal del Estado de Tamaulipas, el cual sanciona este tipo de desatención.

Inédito fallo de la Suprema Corte | Habrá sanciones para los padres de todo el país que no cumplan con sus obligaciones alimentarias

Alcances e implicaciones del fallo de la SCJN en el Amparo Directo en Revisión 3097/2025

La SCJN determinó que cualquier persona con el deber legal de brindar alimentos no puede cesar de hacerlo sin un motivo plenamente justificado. La omisión deliberada constituye un abandono que perjudica directamente el desarrollo integral de los menores de edad.

La Corte Suprema ya resolvió | Modifican las pensiones y aprueban un nuevo límite que disminuye de 60 a 30 días el aguinaldo (foto: archivo).

El Pleno del Tribunal confirmó la sentencia condenatoria, sosteniendo que la norma estatal es constitucional, ya que describe con claridad los elementos que integran el delito de abandono de obligaciones alimentarias y garantiza la seguridad jurídica de ambas partes.

La Suprema Corte declaró improcedente la suspensión de la pensión alimenticia para menores de edad

Un aspecto fundamental de la resolución fue el examen de la expresión “sin motivo justificado” presente en el tipo penal. La Corte determinó que este término no presenta ambigüedad ni compromete el principio de legalidad, en contraposición a lo sostenido en los argumentos.

La Suprema Corte enfatizó que el concepto debe ser analizado a partir de las circunstancias específicas de cada caso. Elementos como la capacidad económica del obligado, causas de fuerza mayor o cualquier situación concreta que limite el cumplimiento, deben ser considerados por el juez.

Esta interpretación flexible y contextual otorga a los jueces la facultad de evaluar cada situación de forma individual, evitando rigideces que podrían perjudicar tanto a los acreedores de alimentos como a aquellos que tienen la obligación de proporcionarlos. No es necesario que la ley catalogue exhaustivamente todos los casos de justificación.

El incumplimiento injustificado puede ser objeto de persecución penal, además de acarrear consecuencias civiles tales como embargos o retención de ingresos, según lo estipulado por la Corte.

El Tribunal destacó con claridad que el derecho a recibir alimentos es una obligación que deriva de la protección fortalecida que el Estado debe asegurar a la niñez. Dicha protección abarca la seguridad material necesaria para su desarrollo.

La resolución tiene implicaciones significativas para normativas similares en el país. Reafirma que la defensa del interés superior de la niñez permite la imposición de sanciones más severas a los deudores alimentarios renuentes en todo el territorio de México.