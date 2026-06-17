Hay un nuevo rulo del dólar, o la nueva bicicleta financiera de la City, que permite ganar un 2% mensual en dólares.

En la jerga financiera se conoce como ‘el sintético de pesos’.

“El mecanismo es el siguiente: comprás un bono dólar linked, que ajusta por tipo de cambio oficial, y simultáneamente vendés un contrato de futuro de dólar en Rofex calzado con el vencimiento del bono".

“Al hacer esto, neutralizás el riesgo cambiario y te quedás con una tasa en pesos que resulta de la diferencia entre el rendimiento del bono y la devaluación implícita en el futuro”, explica Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Cobertura cambiaria

El resultado es una tasa en pesos sin exposición cambiaria. Cuando la tasa del dólar linked sube, ese sintético se vuelve más atractivo que cualquier instrumento de tasa fija.

¿Cuánto rinde concretamente hoy? Hasta fin de julio, con la cobertura cambiaria de A3, da un retorno del 3,57% en 50 días, lo que equivale a una tasa efectiva mensual del 2,1% sin riesgo cambiario.

Atados al dólar

“Con tanta venta del bono dolar linked TZV26 en el mercado, su tasa implícita llegó a dos dígitos. Y eso activó una estrategia que los inversores más sofisticados conocen bien”, revela Camusso.

El riesgo principal, a su juicio, es de liquidez intradiaria: Rofex liquida diferencias diarias. Si el tipo de cambio futuro sube, hay que integrar pesos ese día para cubrir esa diferencia, aunque la ganancia final quede asegurada al vencimiento. Se necesita un margen de liquidez disponible del 3% al 5% del capital comprometido.

El sintético

El sintético más atractivo hoy es el D30S6 más el futuro julio: TEM 2,1% en pesos sin exposición cambiaria.

Significativamente superior a una Lecap al mismo plazo. La clave es usar el tramo más largo del bono dólar linked para capturar el mayor descuento relativo.

Por lo tanto, el analista confirma que el sintético de pesos con D30S6 es una oportunidad concreta para inversores que quieren tasa en pesos sin exposición cambiaria.

No es un instrumento complejo: es un arbitraje estructural que aparece cuando el mercado sobre valúa la cobertura. Con una TEM de 2,1%, ese momento existe hoy.