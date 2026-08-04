Los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de deuda existente

Nemak, fabricante regiomontano de componentes para la industria automotriz, levantó MXN $7,400 millones mediante una emisión de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recursos que utilizará para refinanciar pasivos y fortalecer su estructura financiera.

La colocación, que debutó este 4 de agosto, registró una demanda equivalente a 2.83 veces el monto objetivo, una señal del apetito de los inversionistas por la deuda de la compañía pese al entorno de tasas de interés todavía elevadas.

La emisión se realizó bajo el esquema de vasos comunicantes e incluyó dos tramos. El primero, “NEMAK 26”, fue colocado a tasa fija por MXN$ 3,050 millones con un plazo de siete años, mientras que el segundo, “NEMAK 26-2”, ascendió a MXN $4,350 millones a tasa variable con vencimiento a cuatro años.

De acuerdo con el prospecto de colocación, la operación forma parte de un programa de certificados bursátiles por hasta MXN $10,000 millones, con una vigencia de cinco años.

Los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de deuda existente, como parte de la estrategia de la empresa para optimizar su perfil financiero.

La emisión obtuvo la calificación “AA” por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, reflejando una alta capacidad de pago de las obligaciones financieras y un muy bajo riesgo de incumplimiento, incluso bajo escenarios económicos adversos.

BBVA, Santander y Scotiabank participaron como intermediarios colocadores de la transacción, mientras que Grupo Monex fungió como representante común.

Con sede en Nuevo León, Nemak desarrolla y fabrica componentes multimateriales para la industria automotriz, con un portafolio enfocado en soluciones para vehículos eléctricos, estructuras, chasis y tren motriz.

La compañía abastece a fabricantes como BMW, Ford, General Motors, BYD y Geely, en momentos en que la industria acelera la transición hacia la movilidad eléctrica.