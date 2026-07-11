El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a junio de 2026.

El informe, que contempla las proyecciones de 44 participantes (entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras), muestra un ajuste al alza en las expectativas cambiarias para lo que resta del año y el próximo.

REM: la hoja de ruta del dólar para 2026

Según la mediana de las proyecciones de los analistas, el tipo de cambio nominal mayorista iniciará el segundo semestre con una tendencia alcista definida. Para el promedio de julio de 2026, se espera que el dólar se ubique en $ 1482, lo que representa un incremento de $ 35 respecto a lo que se preveía en el informe anterior.

La escalada mensual continuaría de la siguiente manera:

Agosto: $ 1513

Septiembre: $ 1548

Octubre: $ 1589

Noviembre: $ 1621

Diciembre: $ 1673

De cumplirse este pronóstico, el dólar cerraría el año 2026 con una variación interanual del 15,5% respecto a diciembre de 2025.

La visión del “Top 10” y el largo plazo

El informe también destaca el desempeño de quienes mejor proyectaron estas variables en el pasado (el “Top 10”). Para este grupo selecto, el dólar de diciembre sería levemente más bajo que el del consenso general, ubicándose en $ 1621.

Sin embargo, al mirar a mediano plazo, las proyecciones muestran que la presión sobre el peso continuará. Para junio de 2027 (dentro de 12 meses), los analistas estiman un tipo de cambio de $ 1805. Más allá, el pronóstico para el cierre de diciembre 2027 ya rompe la barrera de los dos mil, situándose en $ 2018 por dólar.

A cuánto llegará el dólar de acá a fin de año, según los “gurúes” de la City (Fuente: Archivo).

Este ajuste en las expectativas cambiarias se da en un contexto donde los analistas esperan que las exportaciones (FOB) totalicen u$s 100.000 millones y las importaciones (CIF) u$s 76.400 millones para el cierre de 2026, dejando un superávit comercial anual esperado de u$s 23.600 millones.

A pesar del aumento nominal, cabe destacar que los pronósticos vertidos en el REM son estimaciones de terceros y no constituyen proyecciones oficiales del Banco Central.