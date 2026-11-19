Cada tanto, Wall Street vive una explosión de euforia y empresas que durante años crecieron con el respaldo de fondos privados deciden dar el salto al mercado público y ofrecer sus acciones a millones de potenciales inversores. Ese momento tiene un nombre: IPO, sigla en inglés de Initial Public Offering u Oferta Pública Inicial.

Este 19 de noviembre se produjo uno de los debuts bursátiles más esperados del año: el de Anthropic. La compañía detrás del chatbot de IA Claude fijó el precio de sus acciones en u$s 83 y consiguió recaudar u$s 81.340 millones, con una valuación aproximada de u$s 1,5 billones. La operación fue presentada por los principales medios financieros como la mayor IPO de la historia y superó la colocación inicial de SpaceX, concretada en junio.

La operación también contempla una colocación privada adicional de u$s 26.000 millones, por lo que el paquete total alcanza los u$s 107.300 millones. Sin embargo, ese monto adicional no forma parte de la IPO propiamente dicha.

El debut de Anthropic es una muestra del apetito de Wall Street por las compañías vinculadas con la inteligencia artificial, pero también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta para los pequeños inversores: ¿cómo funciona una IPO y de qué manera se puede ganar dinero con ella?

Dario Amodei, CEO de Anthropic, es uno de los principales referentes mundiales sobre IA.

Qué es una IPO

Una IPO es el proceso mediante el cual una empresa privada comienza a cotizar en bolsa por primera vez y ofrece sus acciones al público inversor. Es el momento en que una compañía abre su capital al mercado, más allá de los fondos de inversión y los grandes accionistas que la financiaron durante sus primeras etapas.

El mecanismo comienza cuando la empresa contrata bancos de inversión, conocidos como colocadores o underwriters, que la asesoran sobre cuántas acciones ofrecer, a qué precio y en qué mercado cotizar. Estas entidades organizan un roadshow: una serie de presentaciones ante grandes fondos e inversores institucionales para explicar el negocio y medir el interés por la operación.

Con esa información se determina el precio inicial de las acciones y la cantidad que se ofrecerá. Luego, en una fecha establecida, los títulos comienzan a negociarse libremente en el mercado.

No todas las acciones ofrecidas en una IPO tienen necesariamente el mismo destino. Hay dos modalidades principales:

Acciones nuevas: la empresa emite títulos y recibe el dinero de la colocación. Los fondos pueden destinarse a financiar su expansión, investigación, inversiones o reducción de deuda.

Acciones de accionistas existentes: fundadores, empleados o inversores anteriores venden parte de sus participaciones. En ese caso, el dinero va a esos accionistas y no a la compañía.

En el caso de Anthropic, de los 980 millones de acciones ofrecidas, 956,3 millones corresponden a títulos vendidos por la propia empresa y 23,6 millones a accionistas vendedores.

Para los primeros inversores, conocidos como early backers, una IPO puede representar el momento de obtener ganancias después de años de acompañar el crecimiento de una compañía. Para el público general, en cambio, es la primera oportunidad de comprar sus acciones en el mercado abierto.

La IPO es un momento bisagra en la historia de cualquier empresa.

Por qué las empresas deciden salir a bolsa

Las motivaciones para realizar una IPO son variadas, pero casi siempre convergen en un punto, que es conseguir capital.

Una empresa que cotiza en bolsa puede recaudar cientos o miles de millones de dólares para financiar su expansión, desarrollar nuevos productos, invertir en infraestructura, realizar adquisiciones o fortalecer su posición financiera.

Pero el dinero no es la única razón. Cotizar en una plaza de referencia como el Nasdaq o el NYSE también aumenta la visibilidad de una compañía, facilita la incorporación de talento y permite utilizar sus propias acciones como moneda para financiar fusiones y adquisiciones.

También existe un componente de liquidez para los fundadores y los primeros inversores. Cuando una startup permanece privada durante años, sus accionistas no siempre tienen una vía sencilla para vender sus participaciones. La salida a bolsa crea un mercado donde esos títulos pueden negociarse, aunque pueden existir restricciones temporales para hacerlo.

Por último, una IPO exitosa puede funcionar como una señal de madurez empresarial: implica aceptar mayores exigencias de transparencia, publicar información financiera periódica y someterse al escrutinio de los inversores y los organismos reguladores.

Por qué las IPO pueden generar grandes ganancias

El principal atractivo de las IPO para los inversores individuales es la posibilidad de obtener rendimientos importantes en poco tiempo.

Si una empresa fija el precio de salida en determinado valor y, cuando comienza a cotizar, la demanda supera ampliamente la cantidad de acciones disponibles, su cotización puede subir con fuerza durante las primeras horas de negociación.

Quienes consiguieron comprar acciones al precio de la oferta pueden beneficiarse de esa diferencia. Por ejemplo, si una compañía fija su IPO en u$s 50 por acción y los títulos comienzan a negociarse a u$s 80, quienes recibieron acciones al precio inicial tienen una ganancia potencial del 60%.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre conseguir acciones en la colocación inicial y comprarlas cuando ya comenzaron a cotizar. En muchos casos, los títulos se distribuyen primero entre grandes fondos institucionales y clientes de los bancos colocadores. Los pequeños inversores pueden tener dificultades para acceder a ese precio y terminan comprando cuando la cotización ya subió.

Por eso, una suba importante durante el debut no significa necesariamente que cualquier persona que compre ese día vaya a ganar dinero.

El contexto también importa. Las tasas de interés, la situación económica, el apetito por las acciones tecnológicas y las expectativas sobre el negocio pueden determinar el éxito de una colocación. Una empresa puede salir a bolsa con gran entusiasmo y, semanas después, sufrir una fuerte corrección.

El timing es clave para que un inversor obtenga ganancias de una IPO.

SpaceX: la IPO que rompió todos los récords en junio

Antes del debut de Anthropic, el gran acontecimiento bursátil de 2026 había sido la salida a bolsa de SpaceX.

La compañía de Elon Musk comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio, bajo el símbolo SPCX. Fijó el precio de su oferta en u$s 135 por acción y consiguió una valuación inicial de aproximadamente u$s 1,77 billones.

La demanda fue extraordinaria. Los títulos abrieron a u$s 150 y llegaron a negociarse a u$s 172 durante la primera jornada, lo que representó una suba del 28% respecto del precio de colocación. La operación había contemplado inicialmente una recaudación de u$s 75.000 millones.

Posteriormente, los bancos colocadores ejercieron íntegramente su opción de sobreasignación. De acuerdo con la documentación presentada ante la SEC, SpaceX terminó recibiendo u$s 85.675 millones netos, después de descontar comisiones y gastos. Esta diferencia es importante al comparar el tamaño final de la operación con el de Anthropic: el récord de esta última corresponde al monto de su colocación inicial, mientras que la cifra final de SpaceX incluye las acciones adicionales.

El atractivo de SpaceX no se limita a sus cohetes y lanzamientos espaciales. Su negocio también incluye Starlink, el servicio de conectividad satelital, y sus actividades de infraestructura y desarrollo de inteligencia artificial.

En el tercer trimestre de 2026, la compañía informó ingresos por u$s 14.600 millones, un crecimiento interanual del 161%, y ganancias netas por u$s 4.400 millones.

Cerebras: el otro debut tecnológico que sorprendió a Wall Street

Otro caso destacado de 2026 fue el de Cerebras Systems. La compañía especializada en procesadores para inteligencia artificial debutó en el Nasdaq en mayo, con una oferta a u$s 185 por acción.

En su primera jornada, los títulos abrieron a u$s 350 y cerraron a u$s 311,07, una suba del 68% frente al precio de la IPO. La empresa consiguió recaudar u$s 5.550 millones con la colocación inicial.

Sin embargo, la evolución posterior mostró que el entusiasmo del debut no garantiza una trayectoria ascendente. Al cierre del 18 de noviembre, las acciones cotizaban a u$s 94,15, muy por debajo de los máximos alcanzados en mayo.

La compañía mantiene perspectivas de crecimiento en el negocio de infraestructura para IA: en noviembre informó ingresos récord de u$s 210,8 millones en el tercer trimestre, un 55% más que en el mismo período del año anterior, y elevó sus previsiones para el ejercicio.

El recorrido de Cerebras es un ejemplo de la volatilidad que puede acompañar a las nuevas empresas tecnológicas una vez que llegan al mercado público.

Las salidas a bolsa de nuevas compañías generan furor en Wall Street.

Anthropic: una IPO récord, pero con desafíos por delante

El debut de Anthropic representa otro hito para el mercado tecnológico. La compañía fundada en 2021 por Dario y Daniela Amodei logró una valuación cercana a u$s 1,5 billones, impulsada por el crecimiento de Claude y la demanda de soluciones de inteligencia artificial para empresas.

Pero el tamaño de la operación no elimina los interrogantes sobre su negocio. En el tercer trimestre de 2026, Anthropic registró ingresos por u$s 16.960 millones y una pérdida operativa de u$s 567 millones. Además, asumió compromisos de inversión en infraestructura y capacidad de computación por aproximadamente u$s 900.900 millones, una obligación de largo plazo que exige sostener un crecimiento muy elevado de sus ingresos.

Para los inversores, el desafío será determinar si la compañía puede convertir su crecimiento en rentabilidad y justificar una valuación de semejante magnitud.

La IPO abre una nueva etapa para Anthropic y permite que el público participe de su evolución bursátil. Pero también expone a sus acciones a las mismas reglas que rigen para cualquier empresa cotizante: expectativas, resultados, competencia y cambios en el humor del mercado.