Cuando una persona empieza a invertir, cada decisión puede parecer independiente: elegir un activo, definir cuánto dinero destinarle y sumar otra alternativa para repartir el ahorro. Sin embargo, esas decisiones terminan formando una misma cartera y se relacionan entre sí.

La forma en que se combinan las inversiones puede hacer que una cartera tenga más exposición a determinados sectores, mercados o movimientos de precios de la que el inversor tenía previsto. También puede cambiar con el tiempo, a medida que algunas posiciones suben, otras bajan o aparecen nuevas necesidades.

Por eso, además de mirar cada inversión por separado, conviene revisar cómo funciona la cartera en conjunto. Ahí aparecen algunos errores frecuentes entre quienes están dando sus primeros pasos.

Tener muchos activos y pensar que ya hay diversificación

Una cartera con muchas posiciones puede seguir concentrando buena parte del dinero en un mismo sector, mercado o tipo de activo.

Por ejemplo, comprar acciones de varias empresas tecnológicas suma nombres distintos, pero todas pueden reaccionar de manera similar ante un cambio que afecte al sector.

Con los ETF también puede haber superposición

Dos fondos diferentes pueden tener varias de las mismas empresas entre sus principales posiciones, de modo que sumar ambos genere menos diversificación de la que parece.

(Foto: archivo)

Qué revisar

Qué empresas, sectores y mercados hay detrás de cada inversión y cuánto dinero queda expuesto a cada uno. La cantidad de instrumentos es un dato; la exposición de la cartera es otro.

Comprar un activo porque viene subiendo

Una fuerte suba puede poner a una inversión en el centro de la escena, sobre todo cuando el movimiento se mantiene durante varias semanas o meses. El riesgo aparece cuando el inversor toma esa evolución reciente como argumento suficiente para entrar y termina comprando sin revisar qué lugar tendría ese activo dentro de su cartera.

También puede darse que una posición gane demasiado peso después de una suba. Una inversión que inicialmente ocupaba una parte pequeña del capital puede pasar a tener una incidencia mucho mayor en el resultado total.

Qué revisar

Qué llevó al activo a subir, cuánto pesa ya dentro de la cartera y qué horizonte tiene la inversión. El rendimiento pasado aporta información sobre lo que ocurrió; la decisión de comprar necesita además una razón vinculada con el objetivo de la cartera.

Invertir dinero que puede hacer falta a corto plazo

El plazo también es clave al momento de armar una cartera. El dinero que una persona puede necesitar dentro de unos meses enfrenta una situación muy distinta del ahorro que puede quedar invertido durante varios años.

Si ese capital está en un activo cuyo precio cae justo cuando surge la necesidad de usarlo, vender puede implicar asumir una pérdida que podría haberse evitado con una planificación acorde al plazo. Una caída del mercado puede ser transitoria, pero una obligación de pago tiene una fecha concreta.

Qué revisar

Separar el dinero según cuándo podría necesitarse y elegir para cada objetivo instrumentos acordes con ese horizonte. El ahorro destinado a un gasto próximo necesita mayor disponibilidad y estabilidad, mientras que el capital pensado para objetivos de largo plazo puede atravesar períodos de mayor variación de precios.

Armar la cartera y dejar de revisarla

Una cartera cambia aunque el inversor mantenga exactamente las mismas posiciones. Si un activo sube mucho y otro se mueve poco, el peso de cada inversión dentro del total se modifica. Con el tiempo, esa diferencia puede hacer que la composición se aleje de la que se había pensado al principio.

También pueden cambiar las necesidades del inversor

Un objetivo puede acercarse, aparecer un nuevo destino para el dinero o cambiar el plazo durante el cual se puede mantener una inversión.

Qué revisar

Volver periódicamente a la cartera completa y mirar cuánto pesa cada posición, qué nivel de exposición concentra y si sigue alineada con el objetivo original. Si la distribución cambió de manera importante, se puede evaluar un rebalanceo para volver a la estructura buscada.