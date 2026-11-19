Llegar a los 100.000 kilómetros no significa que un auto haya alcanzado necesariamente el final de su vida útil. Muchos vehículos pueden seguir recorriendo miles de kilómetros más, pero hay un factor que empieza a cobrar todavía mayor importancia: mantener correctamente el motor y respetar las recomendaciones establecidas por el fabricante.

Con el paso del tiempo, es importante no relajar los controles: respetar los intervalos de mantenimiento, verificar periódicamente el nivel y comprobar que el lubricante utilizado cumpla con las especificaciones del motor.

El problema es que el lubricante no cumple una única función. Además de reducir la fricción entre las piezas móviles, interviene en la protección frente al desgaste y contribuye a mantener el funcionamiento del motor en diferentes condiciones de uso. Por eso, al momento de realizar un cambio de aceite no alcanza con elegir únicamente por precio, marca o viscosidad.

Qué hay que mirar antes de cambiar el aceite del auto

El primer dato que debería revisar un conductor está en el manual del vehículo, donde el fabricante establece qué características debe reunir el lubricante. Allí puede indicarse la viscosidad SAE requerida y determinados niveles de desempeño o especificaciones reconocidas por organismos y asociaciones internacionales, como API (American Petroleum Institute) o ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association).

YPF Boxes YPF Boxes

Esto es especialmente importante porque dos aceites pueden compartir una misma viscosidad y, aun así, no necesariamente responder a los mismos requerimientos técnicos. Por eso, utilizar durante años un determinado aceite no es motivo suficiente para asumir que es el indicado para ese motor.

También hay que considerar cómo se utiliza el vehículo. Los recorridos urbanos, los trayectos cortos, las temperaturas de funcionamiento y las condiciones de conducción forman parte del contexto en el que trabaja el lubricante. De ahí que la decisión deba partir siempre de las indicaciones del fabricante y no de una regla general basada solamente en el kilometraje.

En ese escenario aparece ELAION AURO, la línea de lubricantes de YPF orientada a brindar protección al motor. Para elegir qué producto utilizar, la referencia principal debe seguir siendo la especificación indicada por el fabricante del vehículo: el objetivo no es colocar un aceite “más grueso” simplemente porque el auto superó los 100.000 kilómetros, sino utilizar uno compatible con los requerimientos concretos del motor.

¿Hay que cambiar de aceite cuando el auto supera los 100.000 kilómetros?

El kilometraje, por sí solo, no obliga automáticamente a cambiar la viscosidad del lubricante. Es una creencia bastante extendida pensar que un vehículo con muchos kilómetros necesita necesariamente un aceite de mayor viscosidad, pero la elección debe seguir las recomendaciones técnicas correspondientes al motor.

Si aparecen señales como un consumo de aceite diferente al habitual, pérdidas, ruidos o cualquier cambio en el funcionamiento, la solución tampoco debería ser modificar la viscosidad por cuenta propia para intentar compensarlo. En esos casos conviene determinar primero cuál es el origen del problema y realizar el mantenimiento o la reparación que corresponda.

Por eso, superar la barrera de los 100.000 kilómetros puede ser un buen momento para volver a prestar atención a hábitos que con los años se hacen automáticos: respetar los intervalos de cambio, controlar periódicamente el nivel de aceite, recurrir a la viscosidad indicada y comprobar que el producto cumpla con las especificaciones requeridas.

El verdadero error después de los 100.000 kilómetros, entonces, no está en seguir usando un auto con muchos kilómetros. Está en asumir que, porque funcionó bien hasta ahora, puede seguir haciéndolo sin el mismo nivel de mantenimiento. Elegir correctamente el lubricante y respetar las indicaciones del fabricante son dos puntos básicos para cuidar el motor a medida que acumula kilómetros.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.