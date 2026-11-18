En medio de una ola global de ciberataques, las empresas argentinas están lejos de ser un blanco marginal para el crimen digital. En el último año, los ataques informáticos tuvieron una concentración particularmente fuerte en la industria y la manufactura, mientras que el ransomware mantiene al país entre los mercados más expuestos de América Latina cuando se compara la cantidad de incidentes con el universo de compañías activas.

Los datos surgen del informe Panorama de Amenazas Argentina 2025/2026, elaborado por la firma especializada Kaspersky, que contempla el período de septiembre de 2025 a septiembre de este año.

En cuanto a qué sectores fueron más atacados por malware, las instituciones de gobierno encabezan el ranking, con el 23% de las detecciones. Pero inmediatamente después aparecen dos grandes segmentos industriales: manufactura discreta, también con 23%, y manufactura de procesos, con 22%. En conjunto, las dos categorías manufactureras reúnen el 45% de los ataques registrados en la clasificación sectorial.

El resto de los sectores queda bastante más atrás: salud representa el 8% de los ataques; retail y comercio mayorista, 6%; agricultura y forestación, 5%; educación y ciencia, 5%; energía y servicios públicos, 3%; y tecnología y servicios, 2%.

Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis Global de Kaspersky para América Latina, explicó que gobierno, manufactura, comercio y salud están entre los sectores más atacados de la región, aunque el orden cambia de acuerdo con cada país.

El hecho es que una intrusión en una empresa industrial puede comprometer sistemas de producción, información operativa, proveedores o procesos internos, y hasta convertirse en una puerta de entrada para ataques de mayor impacto.

El ranking de los sectores que más ataques recibieron durante los últimos 12 meses, según Kaspersky. Fuente: El Cronista, en base a datos de Kaspersky

Ransomware en Argentina

Si el foco se pone específicamente en ransomware y empresas, el panorama argentino gana todavía más relevancia.

Kaspersky registró 25.000 ataques de ransomware contra sus clientes en Argentina durante los últimos 12 meses. El volumen representa una caída del 30% frente al período anterior, pero el país aparece en una posición elevada cuando se compara la cantidad de ataques con el número de empresas.

La métrica ubica a Argentina en el tercer lugar de América Latina, con 5,2 ataques de ransomware por cada 100 empresas. El ranking es encabezado por Panamá, con 19,2, seguido por México, con 6,1. En toda la región se contabilizaron 1,04 millones de ataques sobre un universo de 40,9 millones de empresas, equivalente a 2,54 ataques cada 100 compañías.

La comparación es importante porque el volumen absoluto puede estar condicionado por el tamaño de cada economía. Argentina registró muchos menos ataques que Brasil o México, por ejemplo, pero al relacionarlos con la cantidad de empresas activas, su exposición relativa aumenta.

Assolini explicó que el descenso del ransomware no necesariamente implica que los grupos criminales hayan perdido interés en las compañías. Por el contrario, parte de la explicación está en un cambio de estrategia.

“Los grupos ahora son mucho más selectivos. Ellos solo quieren atacar a las empresas que seguramente pagarán al rescate, ya no lo hacen al azar”, puntualizó.

Según el especialista, esa mayor selección explica en parte por qué el volumen general de ataques puede bajar mientras determinados países atraviesan olas de actividad.

Las empresas están en la mira de los hackers.

Ransomware cifrado

Hoy en día, el escenario también se vuelve más complejo porque el ransomware ahora dejó de depender exclusivamente del modelo tradicional de cifrar archivos y pedir dinero a cambio de recuperarlos.

Assolini señaló que comenzaron a aparecer grupos que roban información y extorsionan a las víctimas sin necesidad de cifrar los archivos. La presión se basa entonces en la amenaza de publicar o utilizar los datos robados, algo particularmente relevante para empresas que manejan información sensible de clientes, empleados o proveedores.

El riesgo del phishing

El ransomware no es la única amenaza relevante para las compañías argentinas. A lo largo de los últimos 12 meses, Kaspersky bloqueó 47 millones de ataques de phishing en el país. En términos regionales, el país registró 1,02 ataques de phishing por cada habitante, por debajo del promedio latinoamericano de 1,57, pero por encima de mercados como México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Guatemala.

El phishing resulta especialmente relevante para las organizaciones porque puede funcionar como punto de entrada para ataques posteriores. En América Latina, Assolini remarcó que incluso operaciones de espionaje más sofisticadas pueden comenzar con un mensaje malicioso.

La inteligencia artificial, además, está modificando la forma en que se construyen estas campañas que orquestan los cibercriminales. El especialista señaló que los atacantes ya utilizan IA para preparar código malicioso y para distribuir ataques, lo que reduce algunas de las barreras técnicas que antes podían dificultar estas operaciones.