El mapa de Vaca Muerta empieza a correrse hacia el norte de Neuquén. Ya no se habla solo de Añelo, la localidad que durante la última década concentró el boom del shale argentino.

Ahora, las inversiones comienzan a migrar hacia Rincón de los Sauces, donde el avance de nuevos desarrollos petroleros está generando una demanda de infraestructura que la ciudad todavía no logra absorber.

Sólo un desarrollo, el de Bajo del Choique-La Invernada, encabezado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), prevé desembolsos por u$s 12.000 millones durante los próximos 25 años, la perforación de más de 600 pozos, cuatro plantas de procesamiento y una producción estimada de 100.000 barriles diarios de petróleo.

A esto se suman proyectos como La Escalonada, Loma Jarillosa Este, Puesto Silva Oeste y planes de inversión de compañías como YPF, Shell, Chevron, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista y GeoPark.

En conjunto, el Hub Norte de Vaca Muerta concentrará inversiones superiores a los u$s 10.000 millones en los próximos años y requerirá entre 3000 y 5000 camas permanentes para las etapas de perforación y construcción. En los picos de actividad, la demanda podría superar las 6000 plazas, entre operarios, contratistas y personal de servicios.

De esta forma, mientras Añelo atraviesa una etapa de mayor madurez, Rincón de los Sauces comienza a mostrar los primeros signos de saturación por falta de alojamiento.

El fenómeno ya quedó expuesto en Alberta, la plataforma de alojamiento corporativo para empresas que conecta la demanda de alojamiento de petroleras con la oferta disponible en distintas localidades de Vaca Muerta.

Uno de los desarrollos habitacionales de Alberta

Su CEO, Federico Kreplak aseguró que en los últimos meses detectaron un fuerte incremento de consultas en Rincón de los Sauces y Cutral Có. “Lo que vemos es que la demanda está migrando hacia otras locaciones. En Añelo está estable, pero en Rincón de los Sauces empezamos a tener solicitudes de camas que no podemos cubrir porque no hay oferta disponible”, explicó.

Según detalló, actualmente existen requerimientos concretos sin resolver por 128 camas y otro por 450 plazas en Rincón de los Sauces , además de un puñado de pedidos de entre 30 y 40 camas que tampoco encuentran disponibilidad.

Por qué vuelve a crecer Rincón de los Sauces

Entre 1970 y 1990, Rincón de los Sauces fue uno de los principales centros petroleros de Neuquén gracias a sus yacimientos convencionales.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Puesto Hernández que, durante su etapa de mayor esplendor, llegó a producir más de 10.000 barriles por día, el equivalente a más de 1600 metros cúbicos diarios.

Sin embargo, el agotamiento natural de esos pozos provocó un largo período de estancamiento.

“Rincón fue una ciudad petrolera que estuvo muchos años en decadencia porque el convencional se fue agotando. Ahora, con los nuevos métodos de extracción, vuelve a surgir como una ciudad petrolera importante ”, señaló Kreplak.

Mientras en Añelo la ocupación de las camas disponibles dentro de la red de Alberta se ubica entre el 50% y el 60%, en Rincón ocurre lo contrario. Hay demanda, pero no infraestructura disponible para responder.

Dada esta situación ya se están impulsando proyectos inmobiliarios y desarrollos habitacionales por inversores privados que buscan anticiparse al crecimiento que se avecina.

Según la compañía, también comienzan a observarse necesidades crecientes en localidades como Cutral Có, Chos Malal y otros puntos ubicados entre el centro y el norte neuquino.

La tendencia de los campamentos petroleros

Junto con la demanda de alojamiento urbano, las empresas energéticas están recurriendo cada vez más a los campamentos en lugares remotos. Se trata de complejos temporales instalados cerca de las áreas operativas, conformados por módulos habitacionales, oficinas, comedores, sanitarios y servicios integrales de hotelería como seguridad, catering, lavandería, conectividad y enfermería.

“Lo que hacemos es armar una miniciudad en medio del campo y darle a la empresa todos los servicios, como si fuera un hotel“, detalló el ejecutivo.

Según datos de Alberta, a lo largo de los nuevos gasoductos que atraviesan Neuquén y Río Negro se proyectan al menos seis grandes campamentos asociados a distintas obras, con capacidades promedio cercanas a las 700 personas cada uno.

A ello se suman desarrollos en Punta Colorada, donde la capacidad total podría alcanzar entre los 2000 y 3000 trabajadores, además de iniciativas en Tratayén, para unas 500 personas.

De hecho, para 2027 ya se analiza un campamento de magnitud mucho mayor en San Antonio Oeste, con una capacidad estimada para 7500 personas.