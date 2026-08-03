El economista Miguel Ángel Broda , uno de los más escuchados en el mercado, analizó el escenario del dólar de cara al año electoral así como también la posibilidad de una corrida cambiaria en 2027.

Si bien reconoció que los años de comicios suelen traer una mayor dolarización, el especialista cree que el Gobierno tomó nota de la experiencia de 2025 para evitar mayores contratiempos en materia cambiaria.

Para Broda, la corrida del 2025 fue el resultado de una combinación entre el denominado “riesgo kuka” y una fuerte expansión monetaria, cercano al 50% entre abril y julio. “Creo que lo han aprendido y eso puede morigerar seriamente un cambio en la demanda de dólares“, consideró.

La “mala noticia” que puede condicionar la economía en 2027

No obstante, definió sobre los riesgo de no frenar la demanda de divisas. Según el economista, la gente sigue comprando “entre u$s 2000 y 2300 millones por mes”, una señal que califica como negativa para la necesaria remonetización del peso.

Puntualmente, explicó que esta dinámica refleja que la tenencia de activos en pesos sigue perdiendo terreno frente a los activos denominados en moneda dura. "Eso para una economía bimonetaria es una mala noticia“, destacó.

El economista Miguel Ángel Broda.

De todas formas, Broda destacó que la remonetización del peso es un proceso de largo plazo. Citando el caso de Perú, señaló que ese país necesitó dos décadas para revertir las proporciones entre el sol y el dólar.

“Un cambio de régimen claramente lleva de tres a cinco gobiernos. Así que la economía argentina está en transición y requieren la continuidad del régimen. Necesita continuar a lo largo de un periodo de dos décadas”, planteó.

Por otro lado, el economista sugirió que existe una tensión entre el tipo de cambio y la inflación. En ese sentido, aseguró que la actividad económica estaría en mejor posición con un dólar “un poco más caro”. No obstante, reconoció que el Gobierno mantiene una “obsesión” por reducir la inflación, lo que impide realizar ajustes cambiarios necesarios.

Impacto en la actividad económica y reelección de Milei

Sin embargo, el nivel de actividad económica presenta señales de alerta. Broda señaló que, si se excluyen los sectores de energía y minería, "el 87% del resto de la economía tiene un crecimiento negativo". En ese sentido, indicó: “Creo que la reelección de Milei dependerá de que el resto de la economía crezca a 2% de acá a 2027″.

Al respecto, advirtió que los indicadores de consumo y producción enfrentan serias dificultades. El economista mencionó que tanto el crédito como la masa salarial real están cayendo. Además, subrayó que el ingreso disponible, afectado por el ajuste de tarifas públicas, se encuentra en niveles críticos.

Por eso, difirió de la visión de sus clientes, quienes apuestan por una alta probabilidad de éxito para Milei. “Si la economía fuera el elector del presidente Milei, mi impresión es que va a ser duro”, concluyó.