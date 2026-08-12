Una mega empresa china llega a Argentina con decenas de colectivos y millones de dólares en inversiones: quiere que seamos potencia en la región.

La presencia de China en el mercado argentino de vehículos avanza hacia un sector estratégico: el transporte público. Uno de los mayores fabricantes de colectivos de ese país acaba de obtener una habilitación clave para profundizar sus negocios en Argentina.

Se trata de Xiamen King Long United Automotive, fabricante especializado en buses y otras soluciones de movilidad. La empresa fue incorporada por la CNRT al Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres mediante la Disposición 380/2026.

El desembarco ya tiene una operación de gran escala detrás. La Nueva Metropol acordó la compra de 150 colectivos a GNC por una inversión de USD 45 millones, destinados a renovar las unidades de las líneas 65 y 151 de la Ciudad de Buenos Aires.

La millonaria inversión que abrió la puerta

El acuerdo representa una operación de enorme magnitud para el mercado local. Los vehículos comenzaron a incorporarse durante 2026 y permitirán renovar completamente las flotas involucradas.

Las líneas 65 y 151 de la Nueva Metropol recibirán las nuevas unidades.

La relación entre ambas compañías también avanzó en el plano comercial: La Nueva Metropol quedó registrada como distribuidor no exclusivo de King Long en Argentina. El vínculo fue acreditado ante la CNRT mediante un contrato presentado por las empresas.

Quién es el gigante chino que desembarcó

King Long tiene una trayectoria internacional que excede ampliamente al mercado argentino. Fundada en 1988, la compañía cuenta con varias plantas en China y fabrica buses, minibuses, chasis, vehículos especiales y unidades con tecnologías de nueva energía.

Su expansión internacional incluye más de 150.000 vehículos exportados hacia más de 150 países y regiones. Además de fabricar unidades convencionales y a GNC, desarrolla modelos eléctricos, autónomos y otras alternativas de movilidad.

El desafío para una marca nueva en Argentina

El fabricante asiático ingresa a un mercado donde la competencia está fuertemente concentrada. Mercedes-Benz y Agrale reúnen aproximadamente el 89% de los chasis de los colectivos registrados en la Ciudad de Buenos Aires, con participaciones cercanas al 47% y 42%, respectivamente.

El respaldo de La Nueva Metropol puede convertirse en una ventaja decisiva para King Long, ya que el grupo opera más de 1500 colectivos, cuenta con 22 bases y emplea a más de 4300 personas. La habilitación de la CNRT no autoriza automáticamente cualquier importación, pero sí elimina una barrera regulatoria relevante para que la compañía continúe expandiendo su presencia en el país.