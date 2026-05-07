En un escenario económico donde los ahorristas buscan rentabilidad, los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) se consolidaron como una herramienta clave para quienes quieren salir del riesgo local sin necesidad de una cuenta en el exterior. Durante abril, el mercado premió con fuerza a un sector específico: la tecnología de vanguardia y estos son los papeles destacados por los especialistas de Inversiones Andinas. Para Alejo Carroso y Federico Victorio Marino, de Inversiones Andinas, abril estuvo definido por “la recuperación del apetito por el riesgo”. La desescalada del conflicto en Medio Oriente y una temporada de balances corporativos que superó expectativas impulsaron a los activos tecnológicos, con el sector de chips y semiconductores como gran protagonista. Más allá del buen momento general del sector, cada empresa tuvo sus propios catalizadores. Estos fueron los cinco CEDEARs con mejor desempeño del mes: La histórica líder en diseño y fabricación de procesadores sorprendió con ingresos de USD 13.580 millones. Tal como recuerda Marino, Intel “venía perdiendo terreno frente a AMD y ARM por retrasos en sus nuevas arquitecturas y en la modernización de sus fábricas”. De todas maneras, la alta demanda de chips para IA cambió el escenario y el balance “superó ampliamente las estimaciones". A saber: “El mercado premió la mejora operativa y la expectativa de recuperación en su negocio de data center", completó el co-founder de Inversiones Andinas. Se consolida como jugador clave en procesadores y GPUs, impulsado por sus colaboraciones estratégicas con gigantes como OpenAI. Esencial en infraestructura de datos, recibió un impulso clave tras una inversión millonaria de Nvidia en su tecnología. La explosión en la demanda de memorias para IA y nuevos productos de alta capacidad la llevaron a superar ampliamente los pronósticos. La matriz de Google mostró resultados récord a fin de mes y un acuerdo masivo de nube con Anthropic, demostrando que ya está monetizando la IA generativa. “El mercado valoró la aceleración del negocio de Google Cloud y la monetización de IA generativa”, sintetizan los analistas. Con el rally de semiconductores ya incorporado en los precios, desde Inversiones Andinas proponen para mayo una estrategia que combina dos ideas: aprovechar correcciones en acciones tecnológicas de calidad con buenos puntos de entrada, y sumar activos más defensivos que aporten estabilidad a la cartera. “Una combinación que permite capturar crecimiento sin descuidar la estabilidad del portafolio”, según Carroso y Marino. Dentro de ese esquema, los analistas destacan tres papeles para seguir de cerca en mayo: “La corrección del 9% tras los resultados se explica por el aumento del CapEx proyectado (USD 125.000–145.000 M). Nuestra lectura: la inversión en infraestructura de IA es elevada, pero estratégica. La baja abre un punto de entrada más razonable“, explican. El argumento de Marino y Carroso es que “el papel cayó 6% por un CapEx 2026 mayor al esperado (USD 190.000 M vs. 154.600 M) y una guía de ingresos algo más moderada”. “Aun así, la tesis de largo plazo sigue firme: liderazgo en cloud, IA y productividad”, destacan. Con el primer balance bajo Greg Abel como CEO, se destacan la utilidad neta de USD 10.100 M (más del doble vs. Q1 2025), ganancias operativas de USD 11.350 M (+18%) y la caja récord de USD 397.400 M. “La transición luce ordenada y la tesis intacta: calidad operativa, disciplina de capital y resiliencia. La caja récord le da capacidad para aprovechar correcciones del mercado”, afirman. Si tenés ahorros en pesos y querés protegerlos de la inflación invirtiendo en empresas globales como Google, Intel o Microsoft sin salir de Argentina, los CEDEARs son una herramienta pensada exactamente para eso. Los CEDEARs son “Certificados de Depósito Argentinos”. Representan fracciones de acciones de empresas que cotizan en el exterior, pero se compran y venden en pesos en la Bolsa de Buenos Aires. Su precio sigue al dólar contado con liquidación, por lo que también funcionan como resguardo frente a la devaluación. Se operan desde cualquier cuenta comitente en un broker local, igual que una acción argentina. No hace falta tener cuenta en el exterior ni dólares billete. Con poco capital podés tener exposición a decenas de empresas líderes globales en tecnología, energía, consumo y finanzas.