El plazo fijo UVA es uno de los instrumentos bancarios diseñados para resguardar los pesos frente a la inflación, aunque el ajuste que recibe el ahorrista puede quedar por debajo del aumento de los precios acumulado durante los mismos 90 días.

La diferencia surge porque el capital sigue la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y este indicador incorpora con rezago el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ese descalce permite que un depósito a 90 días se calcule correctamente y, al mismo tiempo, aumente menos que los precios durante el período en que el dinero permaneció inmovilizado.

La diferencia aparece porque el CER distribuye una inflación ya medida y publicada, mientras que los aumentos del mes en curso todavía esperan su incorporación al coeficiente.

El efecto depende de la trayectoria de la inflación mensual

Cuando los porcentajes se mantienen relativamente estables, el dato que ingresa al CER se parece al que queda pendiente y la brecha pierde importancia. Si las variaciones mensuales suben, el coeficiente arrastra durante algunas semanas tasas anteriores más bajas.

Si disminuyen, la relación se invierte y el CER continúa trasladando porcentajes previos más elevados.

Plazo fijo UVA: qué significa que el capital ajuste por CER

Cuando una persona hace un plazo fijo UVA, el monto depositado queda expresado en una cantidad determinada de Unidades de Valor Adquisitivo. Al vencimiento, el banco convierte esas unidades nuevamente a pesos según el valor actualizado de la UVA y suma la tasa acordada para la operación.

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El valor en pesos de la UVA depende del CER. De acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina sobre depósitos a plazo, el importe a cobrar al vencimiento equivale a la cantidad de UVA depositadas, valuadas al precio de la unidad correspondiente a esa fecha .

La cuenta que determina el ajuste compara, por lo tanto, el valor de la UVA al comienzo y al final del depósito, por lo que la referencia contractual es la variación de la UVA entre las dos fechas.

La distinción parece menor porque la UVA y el IPC están directamente relacionados, pero es clave cuando se modifica el ritmo mensual de los precios. El CER reproduce las variaciones del índice oficial con un calendario desplazado y ese corrimiento determina qué meses quedan comprendidos en el rendimiento.

CER e IPC: quién calcula cada indicador y cómo se relacionan

El IPC es elaborado por el INDEC y mide la variación de los precios de una canasta representativa del consumo de los hogares urbanos. El CER, en cambio, es calculado y publicado por el Banco Central a partir de las variaciones mensuales de ese índice.

La normativa

El coeficiente fue dispuesto por el Decreto 214/2002, cuyo artículo 4 estableció su aplicación a determinadas obligaciones convertidas a pesos y encomendó su publicación al Banco Central.

La Comunicación “A” 3507 reglamentó su aplicación a financiaciones alcanzadas por aquella conversión, mientras que la Ley 25.713 estableció posteriormente la metodología del indicador diario.

Según la metodología oficial del BCRA, el CER transforma cada variación mensual del IPC en factores diarios mediante una tasa geométrica. Así, el porcentaje informado por el INDEC se distribuye gradualmente durante aproximadamente un mes, en lugar de trasladarse completo en una sola fecha.

Este mecanismo permite contar con un coeficiente para cada día, aunque también genera el desfase que puede separar el rendimiento de un plazo fijo UVA de la inflación correspondiente al mismo período.

Plazo fijo UVA e inflación: cuál es el rezago real del CER

El INDEC releva los precios durante un mes y publica el resultado del IPC en el siguiente. El calendario oficial de difusión muestra que el dato suele conocerse entre los días 10 y 14.

En el plazo fijo podrás elegir si querés que sea en dólares o en UVA's. (Foto: Archivo)

Una vez disponible esa información, el Banco Central comienza a incorporarla al CER desde el día 16. Entre esa fecha y el final del mes utiliza la variación del IPC correspondiente al período anterior , mientras que durante los primeros 15 días continúa distribuyendo el último porcentaje disponible.

La inflación de abril, por ejemplo, se publica cerca de mediados de mayo. Su incorporación al CER comienza el 16 de mayo y continúa hasta el 15 de junio. De esta manera, el dato mensual queda convertido en ajustes diarios repartidos entre la segunda mitad de un mes y la primera mitad del siguiente.

La demora entre la publicación del IPC y el comienzo de su incorporación al CER es de apenas algunos días. El rezago más amplio surge frente al período en el que se produjeron los aumentos: la inflación medida durante abril termina de trasladarse al coeficiente a mediados de junio .

Por esa razón, el desfase suele estimarse en alrededor de 45 días, aunque la cifra representa una aproximación y no una demora fija. La distancia exacta depende del día tomado como referencia, ya que el IPC resume todo un mes y el CER distribuye esa variación durante los 30 o 31 días posteriores.

La formulación más precisa está en el calendario

La inflación de un mes comienza a incorporarse al CER desde el día 16 del mes siguiente y completa su traslado alrededor del día 15 del período posterior.

Qué pasa con el plazo fijo UVA si la inflación mensual sube

Si la tasa mensual de inflación aumenta, el CER continúa distribuyendo durante parte de la operación un porcentaje anterior más bajo. El nuevo dato también ingresará al coeficiente, pero una parte puede hacerlo después del vencimiento del plazo fijo.

El depósito puede entonces rendir menos que el IPC acumulado durante el lapso en que el dinero permaneció inmovilizado. La diferencia se concentra en los extremos: al comienzo, el CER incorpora inflación anterior a la fecha del depósito y, al final, deja pendiente una parte de la inflación más reciente.

El problema para el ahorrista concreto es temporal: su plazo fijo venció antes de recibirla

Cuando las tasas mensuales bajan, el mecanismo puede producir el efecto contrario. El CER continúa reflejando porcentajes anteriores más elevados mientras el IPC comienza a registrar variaciones menores. Según las fechas de la operación, el ajuste del depósito puede superar entonces la inflación acumulada durante esos mismos 90 días.

La inflación completa tres meses seguidos de aumentos en Colombia y se ubicó en 5,84% en mayo. Shutterstock

La estabilidad reduce la incidencia del desfase porque las variaciones que entran y salen del período resultan similares. Cuanto mayor sea la diferencia entre ellas, mayor será también la posibilidad de que el CER y el IPC contemporáneo arrojen resultados distintos.

Un ejemplo de cómo el plazo fijo UVA puede quedar debajo del IPC

Para mostrar la mecánica sin utilizar cifras coyunturales, puede construirse un escenario hipotético con meses de 30 días y aumentos distribuidos de manera uniforme. La simplificación permite respetar el calendario de incorporación del CER y aislar el efecto del rezago.

Supongamos que la inflación mensual fue de 5% y luego pasó a 8%. Una persona deposita $100.000 el día 16 del primer mes con inflación de 8% y recupera su dinero 90 días después, el día 15 del cuarto mes.

Durante los primeros 30 días de la operación, el CER incorpora el 5% correspondiente al mes anterior. En los 30 días siguientes refleja el primer 8% y, durante el último bloque, traslada el segundo 8%. El capital ajustado llega así a unos $122.472:

$100.000 × 1,05 × 1,08 × 1,08 = $122.472

Durante esos mismos 90 días, el IPC avanza a una tasa mensual de 8% bajo los supuestos del ejemplo. Para mantener el valor inicial frente a la inflación oficial, los $100.000 deberían transformarse en aproximadamente $125.971:

$100.000 × 1,08 × 1,08 × 1,08 = $125.971

El plazo fijo aumenta cerca de 22,5%, mientras que el IPC acumula alrededor de 26%. El capital queda aproximadamente 2,8% por debajo del monto necesario para conservar el poder adquisitivo inicial medido por el índice oficial.

La diferencia surge de los meses comprendidos en cada ventana. El CER aplicado al depósito incluye un 5% anterior al inicio de la operación y deja fuera el último 8%, que se trasladará al coeficiente después del vencimiento.

En una operación real, el cálculo debe realizarse con los valores diarios y las fechas efectivas, ya que los meses tienen distinta cantidad de días . La lógica del ejemplo permanece: una variación anterior más baja reemplaza dentro del período a otra reciente más elevada.

Tasa del plazo fijo UVA: cuánto puede compensar sobre el CER

El plazo fijo UVA también paga la tasa acordada con el banco, calculada sobre el capital actualizado. Las normas permiten que esa retribución sea determinada por cada entidad, por lo que el adicional varía entre productos.

Si el depósito del ejemplo ofreciera CER más 1% nominal anual, el interés correspondiente a 90 días rondaría el 0,25%. El monto final llegaría a aproximadamente $122.774, todavía por debajo de los $125.971 necesarios para acompañar el IPC.

En ese caso, la tasa adicional reduciría la pérdida real aproximada de 2,8% a 2,5%. Su capacidad para cerrar la brecha dependerá del porcentaje ofrecido, del plazo y de la diferencia entre la inflación que ingresa al CER y la que queda fuera.

Las normas vigentes del BCRA establecen un plazo mínimo de 90 días para los depósitos UVA. Desde junio de 2025, la Comunicación “A” 8246 también fija ese mínimo para las inversiones en UVA con opción de cancelación anticipada captadas de personas humanas.

Cómo consultar el CER y comparar el rendimiento del plazo fijo UVA

El Banco Central permite descargar la serie histórica diaria del CER. El ajuste entre dos fechas surge de dividir el coeficiente final por el inicial y restar uno. El valor de la UVA también puede consultarse en las series estadísticas del organismo.

El INDEC, por su parte, publica todos los meses el nivel y la variación del IPC. Como el índice tiene frecuencia mensual y el CER ofrece valores diarios, cualquier comparación debe definir con claridad qué fechas y qué períodos se están enfrentando.

El plazo fijo UVA cumple con las condiciones pactadas cuando actualiza el capital por la variación de la UVA y suma la tasa acordada. Su rendimiento puede diferir de la inflación oficial contemporánea porque el CER incorpora el IPC con un calendario desplazado. La magnitud y el sentido de esa diferencia dependen de las fechas de inicio y vencimiento, de la trayectoria de las variaciones mensuales y de la tasa adicional ofrecida por el banco.