Por qué un plazo fijo UVA puede rendir menos que el IPC aunque ajuste por inflación
El plazo fijo UVA sigue la evolución del CER, pero el calendario con el que este coeficiente incorpora el IPC puede abrir una diferencia frente a los precios del mismo período. Cómo funciona ese rezago y cuándo hay que mirarlo de cerca.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 3 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.