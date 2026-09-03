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Este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6769 - Vicios

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

 1°6769 11°8644
 0893  12°8149
 3°6139 13°2411 
 5192  14°8968 
 7283  15°0935 
 6°6483  16°7834
 9896  17°2998 
 7242  18°1423 
 2515  19°8864 
 10°7578 20°2154 

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¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios sugiere tentaciones, hábitos dañinos o culpa que afectan tu autocontrol y bienestar.

Es una señal de ajustar límites, buscar apoyo y equilibrar placer, responsabilidad y autocuidado.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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