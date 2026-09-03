Este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6769 - Vicios

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

1° 6769 11° 8644 2° 0893 12° 8149 3° 6139 13° 2411 4° 5192 14° 8968 5° 7283 15° 0935 6° 6483 16° 7834 7° 9896 17° 2998 8° 7242 18° 1423 9° 2515 19° 8864 10° 7578 20° 2154

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios sugiere tentaciones, hábitos dañinos o culpa que afectan tu autocontrol y bienestar.

Es una señal de ajustar límites, buscar apoyo y equilibrar placer, responsabilidad y autocuidado.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.