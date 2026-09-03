Este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.
En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6769 - Vicios
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre
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|2411
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|5192
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|8968
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|0935
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|6483
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|9896
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|2998
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|7242
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|1423
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|8864
|10°
|7578
|20°
|2154
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios sugiere tentaciones, hábitos dañinos o culpa que afectan tu autocontrol y bienestar.
Es una señal de ajustar límites, buscar apoyo y equilibrar placer, responsabilidad y autocuidado.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.