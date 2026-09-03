Arrancó el noveno mes del año y las tasas que ofrecen las billeteras virtuales siguen siendo atractivas en relación a lo que ofrecen los plazos fijos, cuyos rendimientos se encuentran relativamente “planchados”. De hecho, en la última semana de agosto, algunas billeteras se acercaron o incluso superaron a los depósitos tradicionales.

Las cuentas remuneradas se consolidaron entre las opciones más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan mantener pesos disponibles y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento diario. Entre las aplicaciones que modificaron sus tasas recientemente aparecen Mercado Pago, Lemon Cash, Personal Pay y Naranja X, entre otras.

Un relevamiento realizado por la consultora de finanzas personales Trascendo mostró que el comportamiento de las tasas fue dispar. Mientras algunas billeteras mejoraron sus rendimientos, otras registraron bajas y volvieron a ubicarse en niveles cercanos al 16% anual.

Uno de los movimientos destacados de la semana fue el de Lemon Cash, que mejoró su rendimiento y logró ingresar al podio del ranking elaborado por la consultora.

“El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una semana con movimientos más marcados que en la medición anterior. El mercado volvió a mostrar diferencias relevantes entre las distintas alternativas, con varias cuentas por encima del 20% y otras retrocediendo hacia niveles cercanos al 16%”, señalaron desde Trascendo.

En ese contexto, cada vez son más las billeteras que ofrecen tasas en torno al 20% anual o superiores, lo que las vuelve competitivas frente a otras alternativas de ahorro de corto plazo.

El plazo fijo tradicional, por su parte, ofrece actualmente una tasa nominal anual (TNA) de entre 16% y 24%, dependiendo del banco elegido. Sin embargo, los datos difundidos por el Banco Central (BCRA) muestran que, entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, la tasa que reciben sus clientes llega solamente al 20%.

El Banco Nación, una de las principales referencias para los ahorristas argentinos, ofrece actualmente una tasa del 20% para este tipo de depósitos.

Hay que considerar que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: qué tasas que pagan Mercado Pago, Naranja X y otras

El último relevamiento de Trascendo, difundido el fin de semana, detalla los rendimientos que brindan las billeteras virtuales:

“ Banco Bica volvió a liderar con un rendimiento del 22%, seguido por Carrefour Banco , que mantuvo el 21%. Lemon Cash fue una de las grandes protagonistas de la semana al volver a mejorar su rendimiento hasta el 20,50%”, indicó Trascendo. De hecho, Lemon sube al top 3 de las billeteras y se posiciona como una opción a considerar por quienes operan en pesos y también en criptomonedas.

También se destacaron Cocoys Pay (20,44%), Ualá ( FCI , con 20,08%) y Fiwind (20%).

En tanto, Personal Pay pagó 19,35%, Naranja X ofreció 19% y Mercado Pago rindió 18,62%, según Trascendo.

El rendimiento “piso” de las billeteras relevadas por Trascendo fue, a fines de agosto, del 16%.

Todas esas son opciones con tasas que superaron la semana pasada a las que ofrecen muchos plazos fijos del mercado, aunque no a los de los bancos que mejor pagan. El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según indica Trascendo.

Como pude apreciarse en la imagen de arriba, muchas de las billeteras pelean cabeza a cabeza, cuando no superan, los rendimientos que hoy ofrecen los plazos fijos. No obstante, hay que tener en cuenta que las tasas que pagan las billeteras virtuales varían día a día y son más volátiles, contra la previsibilidad que brinda el depósito bancario tradicional.

Billeteras virtuales: así se calcula el rendimiento

Trascendo aclara en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Lo anterior se explica en que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.