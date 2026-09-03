La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 3 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 6780 - La Bocha

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 3 de septiembre

1° 6780 11° 1276 2° 4443 12° 0833 3° 1164 13° 6172 4° 0526 14° 3759 5° 2725 15° 4548 6° 8843 16° 0692 7° 6177 17° 1666 8° 0289 18° 6267 9° 8803 19° 0280 10° 7784 20° 7165

¿Qué significa soñar con La Bocha?

Soñar con

La Bocha

También puede aludir a competencia o control, indicando presión por alcanzar un objetivo concreto o por mantener el rumbo.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.