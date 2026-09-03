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La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 3 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 6780 - La Bocha
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 3 de septiembre
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|1276
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|1164
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|3759
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|4548
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|8843
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|6177
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|1666
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|0289
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|6267
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|8803
|19°
|0280
|10°
|7784
|20°
|7165
¿Qué significa soñar con La Bocha?
Soñar con
La Bocha
También puede aludir a competencia o control, indicando presión por alcanzar un objetivo concreto o por mantener el rumbo.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.