Este jueves el Banco Central reglamentará cómo será el fondeo para que las entidades puedan ofrecer los nuevos créditos hipotecarios UVA, a una tasa máxima del 7,5% anual más la inflación.

“Vamos a salir con interés en licitar el de cinco años, dado que nos va a dar fondeo de largo plazo”, coinciden en las mesas de los bancos.

La tasa mínima a licitar para los plazos fijos a cinco años será del 4,5% anual más UVA, y entre las entidades iban a hacer un benchmark para ver qué tasa iban a licitar sus colegas, para ver si salían más altos.

Licitación

“El problema es que si tomamos 5% activado por Ingresos Brutos nos da 5,5% de break even. No permitiría movernos mucho de la tasa, ni salir por debajo del 7,5%. Por ahora la nuestra es ir a 7,5%, no bajarla de ahí”, comenta un banquero de las entidades líderes en este segmento.

“La tasa del 2,5% más UVA por los plazos fijos a un año no sirve mucho, siempre que tengas fondeo de largo vas a preferir eso porque te lo garantizas, no sabes qué puede llegar a pasar el año que viene”, advierte otro mesadinerista.

Coincide en que todos los bancos deberían licitar a cinco años: “No tendría sentido licitar corto, si los hipotecarios se dan a 15 años mínimo”.

Alertas al pliego

Por lo pronto, en el sector están todos alertas al régimen informativo obligatorio que saldrá del Central en el pliego.

El runrún dice que puede llegar a haber un mecanismo de subasta a la holandesa, con una tasa única de corte, vía el sistema Siopel del MAE o alguna plataforma similar, con precio único o precios múltiples para tratar de buscar la entidad que consiga el mejor spread y la conveniencia de conseguir la mejor tasa posible.

Ninguna entidad podrá subastar por más del 20% de los $ 200.000 millones que se liciten, por lo que el máximo que se podrán quedar será con $ 40.000 millones.

Penalidad

Prevén que haya alguna penalidad si no llegan a colocar los fondos en el plazo que le asignan la hipoteca. Los créditos son hasta 150.000 UVAs por operación crediticia, equivalente a u$s 200.000, con plazos mínimos de financiación de 15 años, con esquema alternativo de extenderlo a 20 o 25 años, con una cuota ingreso que no supere el 25%.

Todos estos detalles estarán en el régimen informativo de la Superintendencia de Bancos del Central, donde figure la tasación del inmueble, la tasa final pactada que no puede superar el tope, el sistema de garantías, que quede encajado el plazo fijo contra la hipoteca que se constituyó.

Runrún

Los rumores van y vienen en la City porteña alrededor de la letra chica que saldrá. Dicen que si bien se va a prohibir el rollover interno de deuda, ya que tiene que sí o sí ser deuda nueva, se podría habilitar una subrogación competitiva por un porcentaje del cupo licitado.

Traducido: se puede comprar o traspasar la hipoteca ya generada por otro banco siempre y cuando se beneficie directamente al tomador y no se extienda el plazo residual.

Lo cierto es que entre este jueves por la tarde, después de que el BCRA apruebe la operatoria y el régimen de información a la Superintendencia de Bancos y el viernes de esta semana se hace la primera licitación de plazos fijos.

Impacto de tasas

“Dado que los fondos del esquema tendrán asignación específica, podría haber un impacto en las tasas pasivas de los bancos, así como de un menor rollover en las licitaciones del Tesoro, pero creemos que ambos fenómenos tendrán un impacto marginal”, prevén desde el equipo de Research de Puente.

El cupo de $ 2 billones equivale a unos u$s 1300 millones. A un promedio de préstamo de u$s 80.000, serían 16.300 créditos hipotecarios que podrían otorgarse. Es equivalente a casi diez meses del promedio de préstamos que dan los bancos hoy.

“La primer licitación de $ 200.000 millones de esta semana destinaría fondos para unas 1600 compraventas, que seguramente de darse serían algo adicional o que sumarían a lo que mueve el mercado hoy”.

“Eso no significa que todos los bancos necesariamente presten al 7,5%; dependerá de la competencia, del costo del fondeo obtenido en la licitación y del perfil de riesgo de los clientes”, advierte German Gómez Picasso, titular de Reporte Inmobiliario.