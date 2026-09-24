El riesgo país transita un rally alcista de casi dos meses que lo llevó desde los 400 puntos básicos a fines de julio hasta por encima de las 560 unidades. Esta tendencia refleja la creciente cautela de los inversores en torno a la evolución de la deuda argentina.

En una entrevista por Pulso Financiero, en El Cronista Stream , el director de Alberdi Partners, Marcos Buscaglia , aseguró que la suba no responde a un deterioro de las cuentas públicas: “Creo que el mercado está sobrecastigando a la Argentina, pero lo hace por lo que pasa en la política”.

Para el economista, el principal factor que perturba a los inversores radica en la revaluación de la probabilidad de continuidad del Gobierno de Javier Milei. “Hoy el mercado implícitamente está dando una probabilidad del 55% de que no haya reelección (de Milei)”, precisó.

Y agregó: “Si uno mira los fundamentals, la Argentina debería tredear entre 200 y 300 puntos básicos”. De esta forma, el especialista remarcó que existe todavía un margen de mejora que deberían tener los títulos.

En ese sentido, Buscaglia destacó que el país se encamina a completar cuatro años consecutivos de superávit primario. Además, remarcó que la deuda neta local respecto al PBI es igual o menor a la de otros países de la región, como Chile y Colombia.

El experto también proyectó un panorama muy positivo para el sector externo, si no se altera el rumbo político en las próximas elecciones. “Si la Argentina no gira 180 grados, lo que viene en el sector externo para la Argentina, que es algo muy importante para evaluar la deuda de un país, es fenomenal”, señaló.

“Acá se viene un boom exportador fenomenal”, insistió al estimar ingresos superiores a u$s 100.000 millones para este año y un volumen de u$s 115.000 millones para 2027.