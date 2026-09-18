El Sector Público Nacional registró nuevamente superávit fiscal en agosto. En lo que va del año, el resultado primario acumuló un 1,1% del PBI, mientras que el financiero trepa a 0,2%.

En agosto, el resultado primario fue de $ 1,9 billones, mientras que el financiero fue de $ 635.529 millones.

En relación con el mismo mes del año pasado, el resultado financiero tuvo un aumento del 62,8%, mientras que el gasto se contrajo un 0,5% interanual.

“Las transferencias a universidades, las prestaciones del PAMI, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones no contributivas registraron incrementos reales de 9,7%, 4,9%, 4,7% y 4,2%, respectivamente”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro agregó que “desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB. Tal como prevé el Proyecto de Presupuesto 2027, el SPN alcanzará el año que viene un superávit financiero cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo, algo inédito en la historia del país”.

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