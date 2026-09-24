Máximo Kirchner presentó un proyecto de impuesto a las transferencias internacionales de capital.

El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley donde propone un Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital. Lo recaudado se usaría para la realización de obras en las provincias y municipios en áreas como salud, discapacidad, educación, jubilaciones y PAMI.

“Cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana”, explicó y agregó que el objetivo del gravamen es fijar “un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural”.

El líder de La Cámpora indicó que se recaudarían como mínimo $ 2,89 billones, cifra que “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital”.

Que propone el proyecto de ley para el Impuesto a las Transferencias Internacionales

Máximo Kirchner indicó que la alícuota del 3% se aplicaría a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”. El proyecto también contempla la suma de una alícuota del 2% cuando la transferencia sea hacia un destino “de baja o nula tributación”.

Kirchner aclaró que la propuesta no “incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, (siempre que los activos permanezcan en la Argentina)”.

Cómo se repartirían los fondos

Los fondos se distribuirían de la siguiente manera: