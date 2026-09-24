La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina traerá modificaciones en el calendario oficial de los cordobeses. Tras una serie de reuniones de coordinación entre autoridades provinciales, nacionales y representantes de la Iglesia, el Gobierno de Córdoba confirmó que el martes 10 de noviembre será feriado provincial en todo su territorio.

Esta medida excepcional generará un esquema de descanso inédito para la región. Los habitantes de la provincia mediterránea disfrutarán de un fin de semana extra largo, ya que a este asueto local del martes 10 se le acoplará de manera directa el feriado nacional que ya fue establecido por el Gobierno para el lunes 9 de noviembre.

El ministro jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, fue el encargado de brindar estas precisiones tras un encuentro celebrado en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí, el funcionario remarcó que la provincia afrontará con recursos propios toda la logística y el operativo del comando unificado necesarios para recibir a la máxima autoridad católica.

Según el itinerario informado, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. El lunes 9 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 10 visitará Córdoba. Por la mañana está prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, junto al predio de FAdeA. Luego visitará el Arzobispado de Córdoba y mantendrá un encuentro pastoral en la Catedral. El miércoles 11 viajará a Luján antes de continuar su recorrido hacia Perú .

La diagramación de la histórica gira papal demandó el trabajo articulado de múltiples sectores de la política y el clero nacional.

Durante el encuentro también se informó que los gobernadores de las 24 jurisdicciones serán invitados a un acto el domingo por la tarde en el Palacio Libertad. La convocatoria se extenderá a diputados y senadores nacionales de todos los bloques.

La diagramación de esta histórica gira demandó el trabajo articulado de múltiples sectores de la política y el clero nacional. De las mesas de diálogo participaron ministros cordobeses, el intendente Daniel Passerini, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los principales referentes de la Conferencia Episcopal Argentina.