Leandro Zicarelli, reconocido consultor financiero conocido popularmente como el “Zar de las Finanzas”, pasó por El Cronista Stream y dejó sus proyecciones sobre el rumbo del país.

Con el foco puesto en el mediano plazo, durante su entrevista en Cuentas Claras anticipó un escenario de turbulencias atado al calendario político.

“Va a haber volatilidad, sí o sí. No sabemos cuál es la magnitud y no sabemos bien cuándo va a aparecer”, advirtió sobre el impacto del próximo año electoral, aunque remarcó que el Gobierno cuenta con “un margen hasta el techo de la banda” y un “arsenal” para intervenir y contener eventuales cimbronazos cambiarios .

En cuanto a la actividad económica, Ziccarelli se mostró cauteloso y descartó una recuperación vertiginosa. “Nosotros no somos muy optimistas. Sí creemos que puede haber en la última parte del año alguna especie de estabilización y rebote en la economía urbana: construcción, industria, comercio, que es lo que tracciona empleo. Pero por ahora no vemos nada”, detalló Zicarelli.

En esa línea, pronosticó un crecimiento “en torno a dos” puntos, definiéndolo como “un rebote suave, no como el de 2024”.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. NA

Al proyectar el panorama hacia las elecciones presidenciales de 2027, el especialista reveló un dato contundente sobre el comportamiento de los inversores. “Los precios de mercado no descuentan para nada que la gente esté mirando 2027. O si lo están mirando, están convencidos de que gana Milei y no hay herramientas técnicas para estar tan convencido de que gana Milei el año que viene”, analizó.

Según las mediciones de su consultora a través del precio de los bonos, “en promedio nos da que el mercado le asigna un 80% de probabilidad a que gana Milei ”.

Esta confianza ciega del mercado en la continuidad del actual modelo es, para Zicarelli, un factor clave en el corto plazo.

“Mientras el mercado no se apure, mientras el mercado no mire a 2027, por ahí la recuperación puede materializarse el primer semestre del año que viene”, sostuvo el experto. Sin embargo, advirtió que las variables monetarias sufrirán los embates naturales del ciclo político, asegurando que “el driver final de por qué la tasa vuela son las elecciones”.

“Los mercados, diga lo que diga el peronismo, no le van a creer”

En otro tramo de la entrevista, el Zar de las Finanzas analizó el rol del peronismo de cara al futuro y fue tajante sobre su relación con los inversores.

“El peronismo le tiene que hablar a los laburantes, porque es un movimiento de laburantes o se supone que lo era. Los mercados, diga lo que diga el peronismo, no le van a creer”, sentenció. Ante este escenario, Zicarelli explicó que la única salida técnica para la oposición es “tener un programa de gobierno y presentarle al mercado financiero un programa financiero que cierre , sin ayuda del mercado”.

Para cerrar su análisis, el consultor ironizó sobre las diferencias entre el debate técnico y el discurso político que debe adoptar el arco opositor si aspira a ser competitivo.

“Si yo le tuviera que decir a un tipo que va a hacer la campaña del peronismo que arme un programa económico, le diría: ‘Mirá, no digas las cosas que digo yo en el podcast, decí otras’, porque tenés otro público, otro objetivo. Acá no se tienen que concentrar en ser lo que no son, porque aparte no les van a creer”, concluyó.