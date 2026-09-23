Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, pasó por Cuentas Claras, por El Cronista Stream, y brindó detalles sobre un tema que se encuentra en boga por estos días: los créditos hipotecarios.
“El Banco Ciudad tiene una larga trayectoria otorgando créditos hipotecarios; lo que hicimos a partir del anuncio del Gobierno –que le dio fondeo de largo plazo a los bancos– es bajar la tasa al 6,5% a los nuevos préstamos que se desembolsen”, remarcó Rossi.
Asimismo, trazó un paralelismo entre el valor del alquiler promedio y el valor de los créditos.
“Cuando uno compara con el alquiler promedio en Ciudad de Buenos Aires, si uno toma el préstamo estándar de 100 millones de pesos a 25 años de plazo, eso da una cuota de $ 166.000, muy por debajo del valor del arriendo”, detalló.
Por su parte, describió la figura del “garante”, a quien no se considera un “codeudor” del pago de las cuotas del crédito hipotecario y acercaría a miembros del grupo familiar con vínculos menos estrechos (padres, hermanos, tíos) a facilitar el acceso a los UVA del Ciudad.
Créditos UVA del Banco Ciudad: cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo
En cuanto a ingresos —explicó el titular del Ciudad—, se computan todos, tanto los de quienes estén en relación de dependencia como aquellos que sean monotributistas.
Para este último grupo se toma como requisito una antigüedad de al menos 12 meses en ARCA; además, que el ingreso máximo de los últimos tres meses coincida con las exigencias requeridas para el crédito.
“Inicialmente, solo se pide fotocopia del DNI; ingresos justificables”, apuntó Rossi y agregó: “El proceso debería demorar entre 40 y 45 días, desde que ya está todo presentado”.
Otro detalle al que le puso la lupa el director del Banco Ciudad es la residencia de las partes. “La parte compradora puede residir en cualquier sitio, pero el inmueble a comprar debe estar ubicado en CABA”.
Con respecto al monto máximo que es posible solicitar para aquellos que deseen comprar su primera vivienda, Rossi contó: “El monto máximo es de u$s 100.000, más o menos 150 millones de pesos, que no pueden exceder el 75% del valor de la propiedad. Esto equivaldría a una cuota de $ 980.000 (atados a inflación) a 25 años, lo cual requiere un ingreso total de 4 millones de pesos”.
En última instancia, aseveró que, con tasas del 6,5%, la ANSES brindaría fondeos en las próximas semanas para continuar brindando créditos hipotecarios.