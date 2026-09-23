En esta noticia Créditos UVA del Banco Ciudad: cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo

Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, pasó por Cuentas Claras, por El Cronista Stream, y brindó detalles sobre un tema que se encuentra en boga por estos días: los créditos hipotecarios.

“El Banco Ciudad tiene una larga trayectoria otorgando créditos hipotecarios; lo que hicimos a partir del anuncio del Gobierno –que le dio fondeo de largo plazo a los bancos– es bajar la tasa al 6,5% a los nuevos préstamos que se desembolsen”, remarcó Rossi.

Asimismo, trazó un paralelismo entre el valor del alquiler promedio y el valor de los créditos.

“Cuando uno compara con el alquiler promedio en Ciudad de Buenos Aires, si uno toma el préstamo estándar de 100 millones de pesos a 25 años de plazo, eso da una cuota de $ 166.000, muy por debajo del valor del arriendo”, detalló.

Por su parte, describió la figura del “garante”, a quien no se considera un “codeudor” del pago de las cuotas del crédito hipotecario y acercaría a miembros del grupo familiar con vínculos menos estrechos (padres, hermanos, tíos) a facilitar el acceso a los UVA del Ciudad.

Créditos UVA del Banco Ciudad: cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo

En cuanto a ingresos —explicó el titular del Ciudad—, se computan todos, tanto los de quienes estén en relación de dependencia como aquellos que sean monotributistas .

Para este último grupo se toma como requisito una antigüedad de al menos 12 meses en ARCA; además, que el ingreso máximo de los últimos tres meses coincida con las exigencias requeridas para el crédito.

Composición/El Cronista

“Inicialmente, solo se pide fotocopia del DNI; ingresos justificables”, apuntó Rossi y agregó: “El proceso debería demorar entre 40 y 45 días, desde que ya está todo presentado” .

Otro detalle al que le puso la lupa el director del Banco Ciudad es la residencia de las partes. “La parte compradora puede residir en cualquier sitio, pero el inmueble a comprar debe estar ubicado en CABA”.

Con respecto al monto máximo que es posible solicitar para aquellos que deseen comprar su primera vivienda, Rossi contó: “El monto máximo es de u$s 100.000, más o menos 150 millones de pesos, que no pueden exceder el 75% del valor de la propiedad. Esto equivaldría a una cuota de $ 980.000 (atados a inflación) a 25 años, lo cual requiere un ingreso total de 4 millones de pesos ”.

En última instancia, aseveró que, con tasas del 6,5%, la ANSES brindaría fondeos en las próximas semanas para continuar brindando créditos hipotecarios.