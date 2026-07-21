El 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei, los depósitos privados en los bancos apenas alcanzaban los u$s 14.126 millones, mientras ahora llegaron a u$s 40.458 millones, lo que implica un aumento de u$s 26.332 millones.

A principios de septiembre de 2024 no llegaban a los u$s 20.000 millones, con lo cual se duplicaron en menos de dos años.

Récord

El total de depósitos del sector privado alcanzó el mayor valor desde que el Banco Central empezó a hacer la serie, en enero de 1993, superando el máximo anterior del 12 de agosto de 2019, cuando habían alcanzado los u$s 32.492 millones.

En lo que va de 2026 los depósitos privados aumentan u$s 3544 millones y unos u$s 8038 millones respecto a igual fecha de 2025.

Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, advierte que gran parte del incremento en el año responde a la dolarización del sector privado en lo que va del año que, a diferencia de otros períodos recientes, quedan depositados dentro del sistema financiero.

Dolarización

“Hacia adelante es esperable la continuidad de esta tendencia reciente y la clave será observar si esto se mantiene en el año 2027″.

“A la mayor dolarización preelectoral se puede sumar una actitud preventiva de retiro de depósitos por parte de los tenedores más renuentes al riesgo y con mayor memoria respecto a lo sucedido en diciembre 2021”, precisa.

Asimismo, el crecimiento del ahorro dolarizado no se da sólo en los bancos, sino también en la demanda de espacios para resguardar esos activos.

Cajas de seguridad

Desde el sector de cajas de seguridad privadas, aseguran que la cantidad de usuarios viene creciendo de manera sostenida en los últimos años y lo atribuyen a cambios en el sistema financiero y en los hábitos entre los ahorristas.

“Vemos que la tendencia sigue el ritmo habitual: año tras año hay una mayor cantidad de usuarios de cajas de seguridad privadas”, explica Juan Piantoni, CEO de Ingot y presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Almacenaje de Seguridad.

Según detalló, el fenómeno responde a tres factores principales: “La migración desde la banca tradicional, el mayor conocimiento del sistema no bancario y un cambio cultural, con cada vez más personas que deciden resguardar sus valores otros lugares que no son sus domicilios”.