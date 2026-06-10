En base a datos de la Central de Deudores del Banco Central de abril, desde la consultora EcoGo elaboraron un ranking de los bancos que más refinanciaciones dieron en abril de este año.

En total, fueron $ 2500 millones y la tercera parte la dio una entidad privada nacional, el Galicia, que fue el que más refinanció. En segundo lugar se encuentra el Provincia, en tercero el Santander y recién en el cuarto puesto figura el Banco Nación.

El ranking

Banco Galicia $ 861.000 millones Banco Provincia $ 404.000 millones Banco Santander $ 398.000 millones Banco Nación $ 224.000 millones BBVA $ 211.000 millones Macro $ 180.000 millones Nuevo Banco de Santa Fé $ 41.000 millones Banco de la Provincia de Córdoba $ 36.000 millones ICBC $ 32.000 millones Banco Ciudad $ 32.000 millones Naranja $ 25.000 millones Banco del Chubut $ 23.000 millones Nuevo Banco de Entre Ríos $ 17.000 millones Supervielle $ 15.000 millones Hipotecario $ 11.000 millones Banco Provincia del Neuquén $ 9000 millones Compañía Financiera Argentina $ 8000 millones Banco de Santiago del Estero $ 6000 millones Banco del Chaco $ 6000 millones Comafi $ 6000 millones

Escenario

En los últimos meses se ha visto un importante avance de las entidades financieras en armar campañas de refinanciamiento para sus clientes, con el fin de normalizar la situación financiera y evitar nuevas pérdidas.

Los créditos refinanciados a abril pasado representan el 1,7% del crédito total otorgado ($ 2,5 billones) y representan el 25% de los préstamos en mora.

El mayor avance se da en los créditos otorgados a las familias, donde los créditos refinanciados pasaron de $ 1,1 billones en octubre pasado a $ 2,2 billones en abril, según datos de Sebastián Menescaldi, director de EcoGo.

Morosos

La información la procesaron de la Central de Deudores del Banco Central para las Entidades Financieras, ya que las no bancarias no tienen este requerimiento de información. Pero el dato de uno de los grandes bancos extranjeros del sistema fue lo que más les llamó la atención: uno cada cuatro refinanciados no les pagó.

Pablo Curat, ex director del BCRA, advierte que, antes este escenario, los bancos realizan una baja de límites de compra con tarjeta a los que muestran dificultades recurrentes de cubrir el pago mínimo, además de refinanciaciones de saldos impagos de tarjetas de crédito mediante préstamos personales con cuotas fijas.

Cae el stock

Desde EcoGo remarcan que la caída del stock de créditos alcanzó a 0,6% mensual: 1,9% los créditos para consumo y 0,3% abajo los que tienen garantía real. Las únicas líneas que traccionaron positivamente fueron las dirigidas a empresas: 0,7% real en mayo.

“La alta mora y el estancamiento en los ingresos reales conviven con una caída del stock de crédito para consumo, en un contexto donde las tasas nominales activas siguen en los mismos niveles con la inflación desacelerando”, precisa Menescaldi.

Endeudamiento

A su juicio, el principal problema es el fuerte incremento del endeudamiento de los hogares: “La verdad es que, lamentablemente, en las familias su deuda pasó de 1,1% del PBI a 5 puntos del PBI. Hoy las familias están sobreendeudadas. Por eso es que no están pudiendo pagar las cuentas”.

Incluso, donde la mora se encuentra en peor situación es en las entidades extra bancarias: “La mitad de los créditos otorgados por haber vendido un crédito electrodoméstico hoy está impago con más de 90 días”.

Electrodomésticos

Además, destacó que la tendencia sigue empeorando: “El último dato nos dio 48,3% por el mes de abril, el mes previo había sido de 45,9%, la verdad que no está habiendo mejora”, señala Menescaldi.

“Muchas familias tomaron préstamos para cubrir sus gastos básicos, pero luego tuvieron problemas para afrontar las cuotas, en parte por el ajuste de tarifas, alquileres y servicios”, explica Gustavo Neffa, socio de Research for Traders.