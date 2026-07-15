La caída del índice de inflación al 1,9% provocó que los plazos fijos UVA, cuyo rendimiento ahora baja al 1,9%, pasaran a rendir igual que los tradicionales, que son sólo a 30 días, en lugar de a 90.

Los bancos que mejor pagan por los depósitos son Reba y Crédito Regional, que tienen una tasa nominal anual del 23%, lo que da 1,92% al mes, incluso apenas superior al de los UVA.

Tasas

En las grandes entidades las tasas están apenas por debajo, ya que el Nación paga el 19%, mientras el Provincia tiene la particularidad, que paga 19,5% a los clientes, pero a los no clientes se los sube al 21%, como modo para captarlos.

El otro que tiene el mismo parámetro es el Hipotecario, cuyo plazo fijo rinde 17% para los clientes, pero para no clientes sube a 20,5%, de acuerdo a las estadísticas que figuran en la web del Banco Central.

Versus los UVA

Este rendimiento prácticamente idéntico en algunos casos de los depósitos atados a la inflación con los tradicionales provocó que bajara el stock de los UVA, que venía creciendo a lo largo del año.

El 6 de julio, última fecha disponible en el BCRA, el stock de los UVA fue de $ 1,467 billón, contra $ 1,497 billón de hace 30 días, lo que implica una merma.

En tanto, los depósitos tradicionales a 30 días, que venían con una baja en el stock en el último mes, repuntaron, al ascender de $ 63,6 billones a $ 64,4 billones.

Interanual

“La inflación de junio se ubicó en 1,9%, en línea con lo que esperábamos y por debajo del consenso, llevando la inflación interanual a 33,5%. Los precios de bienes aumentaron 1,4%, mientras que los servicios crecieron 2,9%, reflejando que el proceso de desinflación continúa siendo más lento en este último segmento”, precisan desde Balanz Research.

La inflación implícita en el mercado de bonos es levemente más baja respecto a las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central, según advierten los analistas de Don Capital. Así, el mercado de capitales de renta fija proyecta un aumento de 27,6% para el año 2026, versus 30% estimado por los analistas del REM.

Lo que viene

Por último, es importante remarcar que, pese a la baja en la tasa de interés en pesos, la política económica sigue teniendo un sesgo contractivo mediante una política fiscal prudente y el control en la cantidad de dinero.

Según el REM, en julio y agosto se esperan aumentos de 2% y 1,8% respectivamente y alcanzaría 30% a fin de año, aunque los precios de mercado proyectan un nivel más bajo. Lo cierto es que la tendencia en ambos casos es descendente.

Apreciado

El tipo cambio real multilateral se encuentra apreciado un 24,6% respecto de su promedio histórico (1997 – 2026). Esto redunda en una pérdida de competitividad de la moneda, parcialmente compensada por la baja de impuestos, precisan desde Don Capital.

Otro factor que ayuda a moderar la pérdida de competitividad es la mejora en los términos de intercambio. En mayo, se ubicó un 13,2% por encima de su promedio histórico (2004-2026) a raíz de la suba de los precios en el mercado internacional de los productos del agro y los hidrocarburos.

La guerra

El conflicto bélico en Oriente Medio ha producido un encarecimiento de los commodities y posibilitó maximizar el valor de las exportaciones, aunque también expone al país a mayores presiones por el costo de la energía y el aumento en el precio de los fertilizantes.

Por último, el tipo de cambio oficial cotiza dentro de las bandas y se encuentra 22,6% por debajo de la banda superior. La brecha cambiaria respecto con el contado con liquidación se mantiene estable en torno a 4,8% y la diferencia entre el valor del MEP y del CCL (canje, tal como se le dice en la jerga financiera), se redujo hasta 3%.