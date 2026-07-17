Los tarjetahabientes no podrán cobrar este mes si tiene el NIP bloqueado .

La dispersión de recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar avanza conforme al calendario oficial establecido por el Gobierno de México para el bimestre julio-agosto de 2026. Hasta el 17 de julio, las personas cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M ya recibieron el depósito correspondiente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Sin embargo, aún quedan varios grupos de derechohabientes y beneficiarios por cobrar su pensión de julio - agosto. A partir del 18 de julio continuará la dispersión para quienes tienen apellidos que comienzan con las letras restantes, por lo que es importante revisar el calendario para conocer el día exacto en que llegará el apoyo económico.

¿El cierre de la Pensión del Bienestar? El Gobierno de México anticipó cómo será la cobertura y ratificó modificaciones (foto: archivo).

Calendario de pagos para quienes aún no reciben el depósito

Luego de concluir la entrega para la letra M el viernes 17 de julio, estos son los beneficiarios que todavía deberán esperar su depósito:

Letra del primer apellido Fecha de depósito

M (segunda jornada) Lunes 20 de julio

N, Ñ, O Martes 21 de julio

P, Q Miércoles 22 de julio

R Jueves 23 y viernes 24 de julio

S Lunes 27 de julio

T, U, V Martes 28 de julio

W, X, Y, Z Miércoles 29 de julio

Los depósitos se realizan de manera escalonada directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha asignada. Una vez que el dinero es depositado, permanece disponible en la cuenta bancaria hasta que la persona beneficiaria decida retirarlo.

Pago de la Pensión para el Bienestar.

¿Cuánto reciben las Pensiones y Programas para el Bienestar?

El calendario de julio corresponde al pago del bimestre julio-agosto de 2026 e incluye los principales programas sociales del Gobierno federal.

Los montos que reciben las personas beneficiarias son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más.

Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales para la mayoría de las personas beneficiarias.

Las autoridades recuerdan que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta del Banco del Bienestar. Además, los apoyos se entregan de forma directa y sin intermediarios, por lo que cualquier trámite relacionado con estos programas es gratuito y no requiere gestores.