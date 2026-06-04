Este descubrimiento constituye un acontecimiento sin igual en la historia de dicho mineral. (Fuente: Representación creada con IA)

Recientemente, en el norte de España, un hallazgo notable ha revitalizado la atención sobre un pequeño pueblo: se ha descubierto un río repleto de oro, un evento que representa un cambio significativo en su historia. Este descubrimiento no es meramente un vestigio del pasado, sino que corrobora que la riqueza dorada aún persiste en la región, despertando un intenso interés entre investigadores y aficionados.

Nalvegas, un pueblo situado en el centro de Asturias, mantiene viva la tradición del bateo de oro en el río. Esta práctica, que tiene raíces antiguas, consiste en una técnica artesanal que permite extraer oro de los sedimentos fluviales mediante el uso de una batea, la cual es empleada para separar los materiales pesados del oro de los más ligeros.

Descubren oro oculto en el lecho de un río

El oro presente en el Río Nalvegas es de depósitos fluviales. Estos depósitos se formaron hace millones de años en la región del occidente asturiano. Las rocas que subyacen en esta área contienen pequeñas cantidades de oro. A través de procesos geológicos, tales como la erosión, la acción del agua y el desgaste natural, tales cantidades han sido desplazadas por el cauce del río.

Adicionalmente, la existencia de oro en Nalvegas está asociada a la actividad tectónica y volcánica, caracterizada por el pasado geológico de la región cantábrica. Este contexto ha propiciado la circulación de fluidos hidrotermales ricos en minerales. A medida que estos fluidos se enfrían y se filtran a través de fisuras, dan origen a minerales como el oro.

Descubrimiento de un río de oro en un pueblo de Asturias sorprende a investigadores y curiosos. (Fuente: Shutterstock)

Campeonato Nacional de Bateo de Oro: qué es y cómo participar

El Campeonato Nacional de Bateo de Oro se realiza en el paraje de Nalvegas. Esta técnica, que tiene sus raíces en la era romana, se ha transformado en una actividad turística cuyo principal objetivo es la extracción del mineral. En este contexto, los competidores se enfrentan, poniendo a prueba su velocidad y precisión en la técnica del bateo.

Este deporte se disputa en categorías tanto individuales como en equipos. Cada ronda del campeonato incluye de 10 a 20 kilogramos de arena, en la cual se distribuyen entre 5 y 20 pepitas de oro, las cuales deben ser localizadas por los participantes.

Descubrimiento de un río con oro sorprende a un pueblo en el norte de España. (Fuente: Unsplash)

Cómo el Imperio Romano creó el río de oro

Hoy, ese legado se transforma en una actividad turística, educativa y cultural. El bateo de oro ha dejado de ser un modo de vida, sin embargo, continúa siendo un medio para transmitir conocimientos, fomentar el turismo rural y conmemorar la relación entre la naturaleza y la historia.

Como se mencionó anteriormente, el oro como una de las características principales en la región norteña de España surgió durante el Imperio Romano. Durante ese período, esta región se convirtió en una de las más relevantes y prominentes en la explotación aurífera de la antigua Hispania, actividad ejecutada por los ingenieros romanos.