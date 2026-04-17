En febrero el crédito no bancario retrocedió 1,2% en términos reales con respecto a enero. Luego de cuatro meses consecutivos de expansión, el stock cayó a $14,07billones y la irregularidad de las carteras del sector volvió a aumentar: se ubicó en el 26,7%, más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4veces la mora del crédito para consumo bancario de las familias. Así lo reflejó el último informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto. “Desde hace cinco meses el crédito no bancario muestra una mejor dinámica que el crédito bancario, que en febrero cayó 2,4%”, señala el trabajo. En términos interanuales, el crecimiento se volvió a desacelerar al 25,2% y acumula diez meses consecutivos de moderación desde el crecimiento máximo de 104% en abril pasado. El informe destaca que, aun así, el nivel de febrero se ubica 144% por encima del de marzo de 2024 y 22,8% por sobre el máximo previo de febrero de 2018, ambos en términos reales. La participación del crédito no bancario en el crédito al consumo aumentó en 0,2p.p. y representa un 25,2% de este y 13,4% del crédito total. El 92% del crédito no bancario va destinado a familias y el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias se mantiene en el 35%de la masa salarial mensual, al igual que en enero. Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende a 147,1% de la masa salarial, 1,8 p.p. más que en enero. Si se toma sólo la masa salarial de los cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario equivale a una vez y media la masa salarial mensual. •