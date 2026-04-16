En un contexto de ingreso de divisas de la cosecha gruesa y con compras sostenidas de reservas por el Banco Central, el precio del dólar no detiene su caída, ni siquiera después de conocidos los índices de inflación y el mercado se preocupa porque llegue a un piso. La cotización mayorista bajó ayer 0,37% a $ 1359 para la venta. El dólar minorista del Banco Nación se ubicó a $1380, debajo $ 5 (0,4%) de los $ 1385 del martes. Se ubica 24% debajo del techo de la banda cambiaria. Los analistas coinciden en una apreciación cambiaria que lleva al dólar a los niveles más bajos del mandato de Javier Milei. Fabio Rodríguez, economista y director de MyR Consultores, cree que “el piso está en los valores actuales, entre $1350 y $ 1400”, le dijo a El Cronista. “Estamos en zona de piso”, coincidió Salvador Di Stefano, el “gurú del blue”. Confesó de todos modos su cautela porque “el ingreso de dólares va a ser muy fuerte por la cosecha récord y los precios interesantes, lo que podría frenar un rebote”. “Lo que sucede es que hay una realidad financiera, con mayor afluencia de dólares, que hace bajar el precio, pero se choca contra la realidad comercial, que requiere otro tipo de cambio”, analizó Sebastián Menescaldi, economista y co director de Eco Go. Es un tema central para la economía argentina, dado que, aunque mantener el dólar bajo ayuda a anclar expectativas de inflación en el corto plazo, al mismo tiempo tensiona sectores clave de la economía y puede desalentar la oferta futura de divisas. La Argentina pone en juego su competitividad y el flujo de dólares del agro puede mermar si el tipo de cambio no es atractivo. Por esa razón, Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores económicos, planteó que “sería inconveniente que el dólar siga bajando tanto, pero la buena oferta de dólares indica que puede continuar”. “Hoy el equilibrio financiero luce menor al real y es lo que se sostiene, en un marco donde se junta el mayor afluente de los dólares financieros y del agro (que se ve incrementado por un menor impulso de las importaciones por el estancamiento de la actividad)”, analizó Menescaldi. Y anticipó que la preocupación aparecerá cuando empiece a mermar la oferta de dólares. Rodríguez coincidió en que el Gobierno necesita que el BCRA acumule reservas. “Del acuerdo con el FMI se infiere, además de esta urgencia, cierto rebalanceo hacia una política menos contractiva que evite la volatilidad de tasas y revitalice el crédito”, interpretó. “Difícilmente el FMI vea con buenos ojos una profundización del ancla cambiaria como instrumento para alinear la inflación”, advirtió. En consecuencia, señaló que es esperable una política cambiaria más previsible, con una corrección controlada del precio del dólar. A esa posición Tiscornia agregó que “es esperable que, si el mercado ve barato al dólar, la demanda se va a reactivar y ‘las fuerzas del mercado’ frenarían un poco la caída”. Lo cual se sumaría a “las compras del BCRA, que va a seguir embolsando”, y que quizás acelere el ritmo “para frenar la tendencia bajista también”. El concepto predominante en la City es que el dólar está hoy en un piso, sin embargo, el aluvión de divisas del agro, que ya arrancó, hace que una posibilidad de caída aún mayor no suene descabellada. En ese caso, las fuerzas del mercado y la decisión del BCRA de darle vía libre o poner un freno serán determinantes.