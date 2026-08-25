Ni dólares ni plazo fijo: los instrumentos que ganan terreno para invertir los pesos
Los argentinos mantienen una fuerte preferencia por la liquidez y la cobertura, pero cada vez diversifican más sus carteras. Qué instrumentos ganan protagonismo, cuáles perdieron terreno y dónde hay oportunidades para hacer rendir los pesos y dólares.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 25 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.