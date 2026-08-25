Se aproxima el diluvio del siglo este miércoles 26 de agosto.

Este miércoles 26 de agosto habrá un fuerte temporal que golpeará la provincia de Mendoza, con la llegada de tormentas, nevadas y fuertes ráfagas de viento que superarán los 70 km/h durante toda la jornada.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por un cambio de clima que afectará la región de la cordillera.

Temporal en Mendoza: cómo estará el clima este 26 de agosto

La zona de la cordillera de Malargüe y San Rafael se verán afectadas por fuertes nevadas persistentes, que acumularán valores de entre 160 y 150 cm durante todo el período.

Nieva en Argentina

Además, estará acompañado con vientos intensos que pueden reducir el nivel de visibilidad, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

En cuanto a las temperaturas, las zonas de la cordillera mantendrán climas de -8° y máximas de -2°.

El clima este miércoles 26 de agosto en San Juan y La Rioja

Las zonas afectadas de San Juan serán en la región precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, y Ullum.

De acuerdo al SMN, se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Si bien en las zonas de mayor altura habrán temperaturas bajo cero, en la ciudad de San Juan la máxima para el miércoles 26 será de 29° y la mínima de 10°.

Mientras que en La Rioja, el área se verá afectada con viento zona con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Mientras que se registrará una suba de temperaturas con máximas de 29° y una mínima de 10° este miércoles 26 de agosto.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires el miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas de 10° de mínima y 19° de máxima.

Mientras que se prevén lluvias para el jueves 27 de agosto, con una mínima de 14° y una máxima de 18°.