El economista Luis Secco compartió su mirada sobre temas centrales en materia cambiaria, como el cepo al dólar y la cotización del tipo de cambio. En ese marco, advirtió que el Gobierno evita dejar flotar la divisa principalmente por “miedo” a las consecuencias que podría generar una liberación del cepo.

“El Gobierno interviene el mercado cambiario con el cepo y los controles, interviene incluso hasta en el precio del dólar. Uno podría decirles ´si estás dispuesto a toda esta intervención, tal vez deberías hacer otro tipo de cosas’”, señaló durante una entrevista por TN.

Por eso, Secco propuso otorgar una certidumbre cambiaria mucho mayor para obtener resultados positivos inmediatos en la economía. En ese sentido, señaló: “Hay que dejar que el tipo de cambio flote y sacar los controles”.

Según el economista, es necesario “sacarse los miedos”, ya que el mercado nota la inseguridad oficial frente a una liberación total del dólar. “Si el Gobierno te muestra que tiene miedo a flotar y dice ´no lo hacemos porque no sabemos lo que puede pasar”, ¿qué nos queda a nosotros", subrayó.

Secco fue tajante sobre los plazos para avanzar con este esquema y advirtió que el margen de acción se agota. “Vamos por la cuarta fase del programa, ya se tienen que terminar las fases porque todo lo que no se haga este año no se hace más”, declaró.

A su juicio, la liberación del dólar tendría consecuencias positivas inmediatas. Sostuvo que la eliminación del cepo y la finalización de las ‘fases’ del programa económico ayudarían a “bajar rápidamente el riesgo país y las tasas de interés”, lo que facilitaría la recuperación del crédito en la economía.

El economista también rechazó lo que denominó " lógica binaria", donde cualquier sugerencia o crítica técnica es etiquetada como una oposición a sus políticas. “Nada se puede discutir porque siempre cualquier cosa es llevada a decir “no sos liberal”, concluyó al respecto.