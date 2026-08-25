Cómo proteger una cartera con dólares y bonos argentinos frente a la suba del riesgo país
Con el riesgo país arriba de los 500 puntos y los bonos en dólares cayendo cerca de 4% en agosto, un asesor financiero recomienda no salir del tramo largo de la curva pese a la corrección. Qué nivel de spread cambiaría esa recomendación y cuánta liquidez conviene sostener mientras tanto.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 25 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.