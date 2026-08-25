En esta noticia Los temas que quiere el peronismo en la sesión

Con la imagen de Javier Milei en retroceso, la oposición reordena las alianzas de los gobernadores peronistas en Diputados y planea enredar la discusión en medio de una sesión clave para el gobierno. El bloque intentará incluir el tema de la morosidad en las familias. Cuál es el panorama para el gobierno y el peligro de la maniobra .

Este miércoles habrá sesión en la Cámara de Diputados, comenzará a las 12 del mediodía y el temario incluirá proyectos centrales a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la Inocencia Fiscal II.

Además, estará en carpeta el acuerdo con Singapur y el Tratado de Patentes con EE. UU.

Voces legislativas anticipan que la sesión podría extenderse hasta pasada las 4 de la mañana gracias a la intención de la oposición de traer a colación temas como la morosidad, las acusaciones contra Fernando Cerimedo y la discusión sobre Manuel Adorni en el Régimen de Inocencia Fiscal.

Esta será la sesión donde debutará un nuevo bloque, con distinto nombre, pero con los mismos integrantes. Se trata del bloque Innovación Federal que pasará a llamarse Argentina Federal.

El bloque mantendrá a los 9 integrantes que tenía originalmente Innovación Federal, cuatro de ellos son de Misiones, tres de Salta y dos ex libertarios. Oscar Herrera Ahuad será el nuevo presidente del bloque. Se presentará 11.30 en el Pasos Perdidos antes de la sesión.

Sergio Massa compartió acto en Misiones con los exgobernadores Hugo Passalacqua y Carlos Rovira

Es un bloque que mantiene su identidad, pero deja fuera la conducción de Carlos Rovira para los misioneros, los diputados se referencian hoy en el gobernador Hugo Passalacqua tras la interna.

El gobernador tiene una situación dual en la provincia, por un lado, habla abiertamente con Diego Santilli en búsqueda de acuerdos como zonas cálidas para la provincia, y por el otro debe recomponerse tras el vaciamiento de Carlos Rovira.

Voces del massismo aseguraron a El Cronista que Rovira busca quedarse con el sello libertario en la provincia y especulan con que Passalacqua vuelva a sus orígenes en el Frente Renovador.

“(La conformación del bloque) es parte de la interna de la provincia y de la caída de imagen de Milei. Además de sus incumplimientos permanentes”, afirmaron voces allegadas a la provincia a este medio.

Según indicaron, el cambio de nombre del bloque tiene que ver con un “endurecimiento” en la posición de los gobernadores Gustavo Saénz y Hugo Passalacqua en su diálogo con el gobierno.

Los temas que quiere el peronismo en la sesión

Con los misioneros y los salteños dentro del bloque aliado, el peronismo necesita igual 129 diputados para poder emplazar el tema del endeudamiento en las familias en la sesión ya convocada por el gobierno nacional.

El plan de la oposición es mocionar el emplazamiento de las comisiones que tienen girados los proyectos

Son más de 34 iniciativas que incluyen límites a tasas y costos de los préstamos, regulaciones para billeteras virtuales y entidades no bancarias y mecanismos de reestructuración de deudas.

Pese al apoyo de provincias como Tucumán, Misiones, Catamarca y Salta, se necesitan tres cuartas partes del cuerpo de legisladores para incorporar el pedido.

Desde los aliados del peronismo no ven la posibilidad de dar curso al pedido. “ Menem pide 3-4, es imposible, vamos a tener entre 110 y 115 manos ”, admitieron.

“Sólo servirá la votación para que quede mal el Pro y los radicales con peluca”, indicaron en diálogo con este medio.

Asimismo, al no tratarse de una sesión importante, habrá ausentes en la oposición y esto dificultará la maniobra.

“Es acting, en principio, para pudrirla un poco”, admitieron.

Aun así, la preocupación es que perder dicha votación haga peligrar la sensación de derrota que cunde sobre la tropa oficialista. “Puede instalarse la idea que la oposición es débil”, aseveró una voz preocupada.