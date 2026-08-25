Los fondos comunes de inversión money market vuelven a ser protagonistas, en un momento en que las tasas en pesos subieron después de varios meses de compresión. Esta opción es la más utilizada por los usuarios que la tienen, muchas veces sin saberlo, a través de los depósitos en sus billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá o Naranja X. En los últimos años, los money market se transformaron en la alternativa más directa de inversión en pesos más fácil y directa de los argnetino.s

Las tasas de las billeteras subieron

Según el comparador que publica el Banco Central, este lunes 24 de agosto el plazo fijo tradicional a 30 días pagó entre 16% de TNA (Santander) y 23% (Crédito Regional), con los bancos más grandes moviéndose entre 17% y 19,5%. Bica ofreció 23%, CMF 22,5% y Meridian y Voii 22,25%, mientras que Nación pagó 19%.

El mismo día, la tasa TAMAR de referencia para depósitos mayoristas retrocedió de 26,50% a 25,31%, y la BADLAR bajó de 24,31% a 24,13%. Aun con esa baja diaria, ambas tasas siguen muy por encima del 22,40% que había proyectado el REM del Banco Central a principios de agosto para todo el mes, señal de que el mercado de pesos se puso más exigente de lo que se esperaba.

Los money market invierten justamente en estos instrumentos como plazos fijos, cauciones bursátiles y cuentas remuneradas de muy corto plazo, por lo que su rendimiento se mueve en sintonía con este nivel de tasas. Eso significa que, a diferencia de lo que pasaba a mediados de año, hoy pagan algo más que hace algunas semanas.

Por qué subieron las tasas

El riesgo país trepó cerca de 18% en lo que va de agosto y llegó a tocar los 511 puntos, luego de moverse cerca de los 400 a comienzos de mes. Entre los motivos que citan los analistas aparecen una actividad económica floja, la inflación que no termina de bajar al ritmo esperado, ruido político de cara a 2027 y un esquema monetario que el mercado interpreta como poco claro, después de que el Banco Central reemplazara el ajuste quincenal por licitaciones por un manejo diario de los depósitos del Tesoro.

Qué rendimiento real deja hoy el money market

Con una inflación que en julio fue de 2,1% y con las proyecciones privadas ubicándola por debajo del 2% para agosto, una tasa de money market en el orden del 1,5% a 1,8% mensual sigue dejando un margen apenas positivo, o directamente negativo en algunos meses, frente a la suba de precios. La ventaja de estos fondos no pasa por el rendimiento sino por la disponibilidad. El rescate es inmediato o se acredita, como máximo, al día hábil siguiente, sin plazo mínimo como sí exige un plazo fijo tradicional.

Además, el patrimonio del fondo está separado jurídicamente del balance de la sociedad gerente, lo que da una capa adicional de resguardo si la entidad que lo administra atraviesa problemas financieros. Esa combinación de liquidez total y bajo riesgo explica por qué buena parte del ahorro transaccional, el que se usa para gastos del mes, sigue estacionado ahí.

Cuándo los FCI money market dejan de ser la mejor opción

El consenso entre las sociedades gerentes es que el horizonte temporal define el corte. Para necesidades de liquidez inmediata o de pocas semanas, el money market sigue siendo la herramienta más eficiente. Pero a partir de un plazo que muchos gestores ubican en dos o tres meses, las conveniencias cmabian.

Por ejemplo, los fondos T+1, que exigen esperar 24 horas para el rescate pero invierten en instrumentos de mayor duration como Lecaps y estrategias CER o TAMAR, vienen ganando terreno frente a los money market en un escenario donde estirar el plazo empezó a rendir más. La misma lógica se aplica a los fondos CER, que funcionan mejor cuando la inflación corre por encima de la tasa de referencia.

Para quien puede inmovilizar el capital seis meses, el plazo fijo UVA vuelve a aparecer como alternativa, aunque el plazo mínimo sigue siendo el principal freno para buena parte de los ahorristas.

La regla que manejan los gestores es: cuanto más corto el horizonte y más valor tenga la disponibilidad inmediata, más sentido tiene el money market . Cuanto más se estira el plazo, más pesa el rendimiento adicional que ofrecen los fondos T+1, CER o los plazos fijos tradicionales, sobre todo en un escenario donde la suba del riesgo país todavía no encontró un techo claro.

Con la tasa de referencia moviéndose al ritmo de la tensión cambiaria y una inflación que sigue por encima del 1,5% mensual, la discusión sobre dónde parquear los pesos promete seguir abierta. La pregunta que queda planteada es qué tan dispuestos están los ahorristas argentinos a resignar algo de liquidez a cambio de esos puntos extra de rendimiento, justo cuando el propio mercado empieza a pedir más tasa para quedarse en pesos.

Tasas de billeteras virtuales