Las provincias volvieron a sentir el impacto de la desaceleración de los recursos nacionales. En junio, las transferencias automáticas que la Nación distribuye entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída real del 4,1% respecto del mismo mes del año pasado, en un escenario marcado por un fuerte deterioro de la recaudación del impuesto a las Ganancias, una de las principales fuentes de financiamiento de la coparticipación federal.

De acuerdo con un informe de Politikon Chaco, durante el sexto mes del año las transferencias automáticas totalizaron $ 6,95 billones. En comparación con mayo, además, los envíos registraron un retroceso real del 15,2%, profundizando la volatilidad que vienen mostrando los ingresos provinciales en los últimos meses.

El principal factor detrás de la caída fue el desempeño de la Coparticipación Federal de Impuestos, que representa el 77% del total de los envíos automáticos.

Ese componente cayó 8,4% en términos reales frente a junio de 2025 , arrastrado principalmente por una baja del 14,2% en la recaudación del impuesto a las Ganancias. A eso se sumó un descenso del 4,1% en el IVA, además de retrocesos en los impuestos internos y otros tributos coparticipables.

La caída de la coparticipación fue parcialmente compensada por el crecimiento de los recursos provenientes de leyes y regímenes especiales, que aumentaron 12,9% real interanual impulsados por Bienes Personales, el impuesto a los Combustibles, el Régimen de Energía Eléctrica y el Monotributo.

Además, crecieron 17,4% los fondos correspondientes a la Compensación del Consenso Fiscal. Sin embargo, esos incrementos no alcanzaron para revertir el resultado general.

Qué gobernadores fueron los más perjudicados

Aunque todas las jurisdicciones registraron caídas en términos reales, el impacto no fue uniforme.

La mayor baja volvió a concentrarse en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos envíos retrocedieron 8,1% interanual.

Según el informe, esto se explica porque el distrito prácticamente no participa del reparto de los recursos provenientes de leyes especiales , lo que le impide compensar el deterioro de la coparticipación como sí ocurrió, en distinta medida, en las provincias.

Entre las provincias, las caídas más pronunciadas se registraron en San Juan (-4,9%), Santa Fe (-4,8%), Santiago del Estero (-4,8%), Mendoza (-4,8%), La Rioja (-4,8%), Entre Ríos (-4,8%) y San Luis (-4,7%). También se ubicaron por encima del promedio nacional Formosa y Chaco, ambas con un retroceso de 4,6%, y Jujuy y La Pampa, con bajas del 4,5%.

En el otro extremo, Córdoba (-2,4%), Salta (-2,6%) y Catamarca (-2,7%) fueron las jurisdicciones que lograron amortiguar mejor el impacto gracias al mayor peso que tuvieron en sus ingresos los recursos provenientes de la Compensación del Consenso Fiscal.

El semestre cerró con pérdidas por más de $ 1,1 billones

El resultado de junio consolidó un semestre negativo para las finanzas provinciales.

Entre enero y junio , las transferencias automáticas acumularon una caída real del 2,8% respecto del mismo período de 2025 . En términos nominales, los giros sumaron $ 36,92 billones, pero medidos a valores constantes quedaron por debajo de los niveles observados en 2025, 2023, 2022 y 2021.

Según la estimación de Politikon Chaco, esa baja equivale a una pérdida de $ 1,11 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre del año.

En el acumulado del año, todas las jurisdicciones también muestran números negativos. Catamarca (-1,3%) y Buenos Aires (-2,1%) son las que presentan las menores caídas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires vuelve a ubicarse al final del ranking con un descenso acumulado de 4,2%.

El comportamiento de las transferencias automáticas es seguido de cerca por los gobernadores porque constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias .

En un contexto de menor recaudación de impuestos coparticipables y de una política fiscal restrictiva del Gobierno nacional, la evolución de estos recursos se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre las cuentas públicas provinciales.