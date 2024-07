Mercados prevén otro mes de crawling peg: primeras dudas aparecen en septiembre

Inicialmente, apenas asumido el nuevo equipo económico, se preveía que el crawling peg iba a perdurar sólo el primer trimestre. Pero su esperanza de vida se fue ampliando y ahora recién para septiembre aparecen algunas inquietudes sobre la supervivencia del esquema de cotización del dólar oficial.

Y no faltan algunas voces en la plaza local que incluso avizoran cambios pero hacia abajo, es decir del 2% actual al 1%, en función de los datos de inflación esperada. ¿Demasiado optimismo?

Ayer fue una jornada positiva en el mercado cambiario con el dólar libre cediendo 1,4% a $ 1415, el "contado con liqui" perdiendo 1,9% a $ 1296 mientras que el dólar MEP cerró a $ 1297 mostrando un retroceso de casi 2%.

Ayer, a fines de agosto, el dólar futuro se operó en torno a los $ 968 en el MATBA Rofex cuando el valor teórico del crawling peg, suponiendo que el dólar oficial conserva su incremento mensual del 2%, es de $ 952 aproximadamente.

Para fines de septiembre, el dólar futuro se operó a $ 1010 y su valor teórico, suponiendo que se mantiene el plan oficial, es de 970 pesos. La brecha ahí se amplia del 1,7% de agosto al 4,1% de septiembre.

Igualmente sigue siendo esa brecha entro el precio que le asigna el mercado y el valor teórico del crawling peg bastante menor a lo supuesto teniendo en cuenta que este régimen va por su octavo mes de vida y cuando inicialmente no se le otorgaba más de un trimestre.

Reservas en danza

Pero las reservas del BCRA son otra de las variables en danza que influyen en el valor del dólar contado y futuro. "Estimamos que las reservas netas habrían caído a -u$s 6560 millones al 26 de julio. Según las últimas cifras actualizadas, la posición de liquidez del BCRA está compuesta por u$s 4720 millones en oro y u$s 10.780 millones en activos líquidos. La transferencia de dólares al Bank of New York para garantizar los intereses de enero de 2025 no fue enviada hasta el momento", señaló un informe de Portfolio Personal Inversiones.

"En consecuencia, si bien la caída de los depósitos del Tesoro en el BCRA es transitoria, el Tesoro debería comprarle dólares al BCRA en algún momento con sus $ 15 billones en el BCRA, transacción que afecta las reservas netas"

"El BCRA comunicó que al 24 de julio, la tenencia de bonos del Tesoro en el BCRA alcanzó los u$s 1370 millones, de los cuales u$s 176 millones son DEG (la unidad de cuenta del FMI). Recordemos que el 5 de agosto el Tesoro afrontará pagos de intereses al FMI por u$s 838 millones, aunque en septiembre el país recibirá el último desembolso de u$s 1075 millones. En consecuencia, si bien la caída de los depósitos del Tesoro en el BCRA es transitoria, el Tesoro debería comprarle dólares al BCRA en algún momento con sus $ 15 billones en el BCRA, transacción que afecta las reservas netas", agregó esa firma.

Desde el Gobierno apuntan a que el levantamiento del cepo se dará cuando la inflación converja a niveles cercanos al 0 mensual para la núcleo. Esto implica que en el mejor escenario podría demorarse ese evento hasta fin de año.

La desinflación es el arma oficial en lo económico y por ello no quieren sacrificar los logros alcanzados ante un levantamiento del cepo o restricciones cambiarias que gatillen un alza de la moneda norteamericana y de los precios.

La inflación núcleo podría acercarse al 2% para los meses de septiembre y octubre y ello alimentó las expectivas de algunos operadores de que en algún momento se decida bajar el ritmo de crawling peg al uno por ciento. Esta visión suena demasiado optimista con brecha en torno al 40% y reclamos desde varios sectores, el campo por ejemplo, de la pérdida de competitividad y rentabilidad a los actuales niveles del tipo de cambio.

¿Cuánto durará el crawling peg? Si le agregamos la condición de que el levantamiento del cepo incluirá un acuerdo con el FMI, gana más meses de supervivencia. El propio Luis Caputo y recientemente Javier Milei dieron indicios de que ello ocurrirá a fin de año.

El lema oficial es más vale tarde que temprano.