La medida es por el feriado a nivel nacional.

El calendario escolar tendrá una modificación durante agosto debido a un feriado nacional que alcanzará a los estudiantes de todo el país. La fecha se encuentra establecida oficialmente y permitirá que miles de alumnos y docentes tengan una jornada extra de descanso.

La medida no implica una suspensión extraordinaria de las clases, sino que responde al calendario oficial de feriados de la Argentina. Por eso, las escuelas permanecerán cerradas durante esa jornada y la actividad educativa se retomará con normalidad después del fin de semana largo .

Por qué no habrá clases el lunes 17 de agosto

El lunes 17 de agosto será feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas históricas establecidas en el calendario argentino.

Al tratarse de un día no laborable para la actividad educativa y un feriado a nivel nacional, las escuelas de todo el país no tendrán clases durante esa jornada.

El feriado es a nivel nacional. Creación de Canva

De esta manera, los alumnos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, compuesto por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

Asimismo, las clases volverán a desarrollarse normalmente una vez finalizado el feriado, de acuerdo con el calendario escolar correspondiente a cada jurisdicción.

Cuáles son los próximos feriados nacionales después de agosto

Luego del feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, el calendario nacional continuará con otras fechas de descanso. No obstante, en septiembre no habrá ninguno.

El próximo feriado es el lunes 17 de agosto. Fuente: Shutterstock Laura Primo

Los próximos feriados en el país