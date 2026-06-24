El miedo a quedarse afuera de las grandes historias de crecimiento de Wall Street parece ganar terreno entre los inversores argentinos.

Mientras compañías vinculadas a inteligencia artificial, semiconductores y tecnología acumulan fuertes subas en los mercados internacionales, los flujos locales muestran una creciente concentración en los Cedear que ofrecen exposición directa a esas tendencias.

El fenómeno, conocido en la jerga financiera como FOMO (Fear of Missing Out, en inglés), ya se refleja en los rankings de volumen negociado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Los datos revelan que el liderazgo ya no pasa únicamente por los gigantes tecnológicos tradicionales.

Los Cedear más operados por volumen

Micron Technology, una de las principales fabricantes de memorias para centros de datos e inteligencia artificial, se convirtió en el Cedear más operado de la plaza argentina, por encima incluso a vehículos ampliamente diversificados como el QQQ y al ETF del S&P 500.

Detrás aparecen Nvidia, Microsoft, Palantir y Oracle, configurando una clara apuesta de los inversores por la infraestructura que sostiene el desarrollo global de la inteligencia artificial.

La preferencia no responde solamente a una búsqueda de cobertura cambiaria. Los inversores argentinos parecen perseguir una señal mucho más específica: la expectativa de que la revolución de la inteligencia artificial continúe impulsando ganancias corporativas, inversiones récord en centros de datos y una demanda creciente de chips, software y servicios vinculados al procesamiento de datos.

Esa lectura también ayuda a explicar la presencia de activos que hasta hace poco resultaban marginales para el inversor promedio.

El Cedear de SpaceX ya se ubica entre los más operados tras su salida a bolsa, mientras que ETFs como IBIT y ETHA permiten tomar posición en Bitcoin y Ethereum desde una cuenta comitente tradicional.

La advertencia de los expertos: “Ser cuidadoso”

Gastón Lentini, asesor de inversiones, señaló en charla con El Cronista que parte del interés reciente del mercado responde al fenómeno de la inteligencia artificial y la demanda de memorias, “lo que explica movimientos extremos en compañías como Micron”.

Sin embargo, advirtió que los inversores deben “diferenciar entre una buena historia y una valuación razonable”.

“QQQ, Nvidia, Microsoft y Mercado Libre son compañías que siguen siendo muy demandadas por los inversores. Desde nuestro punto de vista, hoy somos más constructivos para incorporar a las carteras acciones como Mercado Libre o Microsoft antes que Nvidia o el propio QQQ, porque las valuaciones de estos últimos nos parecen más exigentes”, explica.

El especialista también hizo un llamado a la prudencia frente a las subas aceleradas. “Hay que ser cuidadosos con movimientos como el de Micron, que pasó de u$s 300 a u$s 1.200 en apenas tres meses. La pregunta que debe hacerse cualquier inversor es si la empresa realmente está ganando cuatro veces más que hace tres meses. Para dar una referencia, nunca había registrado una suba tan rápida y tan importante en toda su historia”, sostiene.

En esa línea, recuerda que las historias más populares del mercado suelen revertirse con rapidez.

“SpaceX llegó a cotizar cerca de un 30% por debajo de sus máximos poco después de convertirse en una de las recomendaciones más repetidas del mercado. El desafío en las inversiones es mantenerse en el juego. Comprar un activo que puede caer 30% en pocos días no es adecuado para todos los perfiles”, agregó.

Respecto de los Cedear, Lentini destacó que su principal atractivo es la diversificación internacional.

“Lo más favorable de los Cedear es que permiten eliminar el riesgo argentino y dolarizar una parte de la cartera. Más allá de que el inversor accede a estos activos a través del dólar cable, está incorporando exposición a compañías globales y reduciendo la dependencia de la economía local”, afirma.

No obstante, advierte que muchos inversores terminan asumiendo riesgos que no siempre comprenden. “Es importante ser conscientes de qué empresa estamos comprando. En algunos casos, como SpaceX o MicroStrategy, se trata de activos con niveles de volatilidad muy elevados. MicroStrategy, por ejemplo, es una compañía cuya estrategia se basa en comprar Bitcoin utilizando apalancamiento”, explica.

Para el asesor, existe una contradicción frecuente entre el perfil declarado de los inversores y las operaciones que buscan realizar.

“La mayoría de las personas que se acercan a pedir asesoramiento manifiestan que quieren preservar capital y mantener una estrategia conservadora. Sin embargo, la segunda pregunta que suelen hacer es cómo invertir en empresas como MicroStrategy, Astera Labs o Micron. Nosotros no decimos que no haya que comprarlas, pero sí creemos que deben representar una porción muy pequeña de la cartera y que hay que ser extremadamente prudentes para no quedar atrapados en una moda de mercado”, concluye.

Por su parte, Milo Farro, research de Rava Bursátil, comentó que, el sector de semiconductores viene liderando la recuperación de los principales índices de Wall Street desde fines de marzo.

“En este contexto, se observa un incremento significativo en el volumen operado de los Cedears de compañías como AMD, Micron e Intel”, dijo Farro.

Asimismo, en los últimos meses se registró un creciente interés por las empresas vinculadas a la computación cuántica, como Rigetti e IBM, impulsado por los anuncios de financiamiento provenientes de organismos gubernamentales de Estados Unidos.

“Por su parte, los Cedears de Mercado Libre y Nu Holdings continúan teniendo un elevado peso específico dentro del mercado local. En el caso de Nu, el volumen operado se incrementó a pesar de la caída del papel, en un contexto marcado por noticias vinculadas a cambios en el management”, señaló Farro.

Y advirtió: “Con los índices de renta variable cerca de máximos, es prudente contar con una cartera diversificada y acorde al riesgo que se pretende asumir”.

Y es que si bien las valuaciones del sector tecnológico se encuentran en niveles exigentes, “hay compañías como MSFT que están cotizando en sus múltiplos más bajos desde la pandemia”, señaló el estratega en línea con Lentini.