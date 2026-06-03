En esta noticia Primer fondo de hipotecas

El crédito hipotecario crece con rapidez en la Argentina. Si bien aún es bajo en relación a otros países de la región, surgen nuevos vehículos para financiar hipotecas. Uno de ellos es el Fondo Común de Inversión Allaria-Lendar, que anunció que ampliará su capital y emitirá nuevas cuotapartes la semana próxima.

En su primera emisión en 2025, recaudó u$s 3,1 millones, colocados en créditos hipotecarios, y ahora busca captar u$s 7 millones adicionales, para que cada vez más familias puedan acceder al sueño de la casa propia.

Lendar, la empresa de créditos colaborativos; la red de inmobiliarias Remax; y la sociedad de bolsa Allaria relanzarán el primer Fondo Común de Inversión Cerrado que invierte en créditos hipotecarios.

El instrumento permitirá que inversores compren cuotapartes desde los u$s 500 y ayuden a otros a comprar su casa.

Los créditos entregados tienen un plazo de cinco años, cubren hasta el 35% del valor de la propiedad y requieren una relación ingreso-cuota del 40%.

“El relanzamiento y el crecimiento de este fondo muestra un apetito importante en el mercado por instrumentos financieros innovadores que sirvan a demandas concretas. Para Allaria significa una ratificación de la mirada de 360 grados que estamos construyendo desde hace años para acercar al mercado de capitales y la gestión financiera a cada sector de la economía real del país”, afirmó Juan Politi, vicepresidente de Allaria.

A@PINTA_Foto

En la misma línea, Néstor De Cesare -presidente de Allaria Fondos-, remarcó que “en el primer tramo, en algo más de medio año, este fondo ayudó a que 120 familias puedan comprar su primera vivienda”.

“Ahora estamos más que duplicando su proyección de crecimiento, lo cual es una buena noticia sobre la salud del mercado real estate de Argentina y también de la confianza de largo plazo que está generando la economía del país”, agregó.

Gonzalo Estivariz, cofounder y Chairman de Lendar, destacó que este nuevo lanzamiento consolida a la compañía “como el líder de créditos hipotecarios en Argentina”. “Gracias a la innovación tecnológica aplicada en nuestra app, nos permite aprobar la gestión en un plazo de 48 horas”, explicó.

Créditos hipotecarios: cómo invertir desde u$s 500 y ayudar a otros a comprar una casa (Foto: Archivo).

Desde Remax celebraron la ampliación del fondo. “Durante muchos años el acceso al crédito hipotecario fue una de las principales limitaciones para el crecimiento del mercado inmobiliario argentino. Hoy comenzamos a ver señales alentadoras, no sólo por la aparición de nuevos instrumentos financieros, sino también porque lentamente se está recuperando algo fundamental para cualquier mercado hipotecario, la confianza”, destacó Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina & Uruguay.

“Para que el crédito hipotecario se consolide y tenga un impacto profundo en el mercado, necesitamos estabilidad, previsibilidad y continuidad en el tiempo”, agregó.

Primer fondo de hipotecas

El Fondo Común de Inversión Allaria-Lendar está estructurado por Allaria junto a Lendar, la primera empresa de créditos colaborativos de la Argentina, y cuenta además con la participación de REMAX.

Allaria Fondos participa como Gerente del Fondo, estructurando y administrándolo; Allaria Alyc, como organizador y colocador del producto; y Banco Comafi es el Agente de Depósito y Custodia.

Además, la sociedad de bolsa Cocos participará como colocador, lo que aportará más músculo para la participación de inversores minoristas.

La subasta de las cuotapartes será la semana que viene, entre el 8 y el 12 de junio.

El mercado secundario se realizará a través de BYMA.

La primera emisión del Fondo Cerrado Allaria-Lendar fue de u$s 3,1 millones.

Los inversores cuentan con la seguridad de la garantía hipotecaria, la posibilidad de negociar sus cuotapartes en el mercado secundario (con Allaria como market maker) y podrán acceder al rescate anual a partir del tercer año.