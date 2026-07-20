Pasó el Mundial de Estados Unidos y el mercado cambiario no lo sintió: el BCRA cerró la semana pasada con compras récords y el tipo de cambio por debajo de los $ 1500.

La tasa de plazo fijo para los grandes depósitos (TAMAR) está por debajo del 23% y no hay expectativas de saltos del dólar en los próximos meses. La oferta de divisas se mantiene por los exportadores, los financieros y la demanda se mantiene constante.

Un informe del Bank of America Global Research mantiene las apuestas al peso argentina. “Alcanzamos nuestro objetivo de $ 92 en la recomendación sobre el BONCER con vencimiento en septiembre de 2028, iniciada a $ 84,5 el 30 de abril. Salimos de la posición a $ 93. Abrimos una posición en el BONCER con vencimiento en diciembre de 2028, también con cobertura cambiaria, a $ 83,5, con un objetivo de $ 90 y un stop-loss en $ 80. Ofrece un mayor rendimiento real, del 8,6%”, destaca.

Los riesgos para el BofA de esta estrategia de inversión son una reaceleración de la inflación y una caída en los niveles de aprobación de Milei.

“Con el tipo de cambio spot en $ 1487, cubrimos el riesgo cambiario comprando contratos forward no entregables (NDF) a tres meses, a una tasa del 24%. El carry esperado es de 9% anualizado, dado que las expectativas de consenso para la inflación de los próximos tres meses son del 24,4% anualizado”, detalla el BofA.

Los riesgos para el BofA de esta estrategia de inversión son una reaceleración de la inflación y una caída en los niveles de aprobación de Milei.

El carry trade sigue vivo. Después de un primer semestre que dejó ganancias en dólares de hasta 25% para quienes se posicionaron en pesos —con los bonos CER a la cabeza, seguidos por los plazos fijos UVA, los duales y las Lecap—, junio marcó un quiebre que obligó a repensar la estrategia.

Fue el despegue del dólar del 5%: el mayorista saltó más de 5% en el mes y el MEP atravesó los u$s 1.500, niveles que no se veían desde fines de 2025. Esa combinación de depreciación cambiaria y tasas que no llegaron a compensar el movimiento le costó al carry entre 3% y 4,5% de pérdida en dólares durante junio, un golpe que se llevó puesto más de dos meses de ganancias de carry trade.

La clave del dólar breakeven

La clave para entender si conviene hoy sostener posiciones en pesos pasa por el dólar breakeven: el nivel de tipo de cambio a partir del cual la tasa en pesos deja de compensar la devaluación.

Para las Lecap cortas, el margen es angosto. La letra con vencimiento el 17 de julio tiene un breakeven de apenas $1.520, es decir, alcanza con que el dólar suba casi 1,5% para que el carry pase a terreno negativo. La Lecap de fin de julio resiste algo más de alzas del dólar, hasta $ 1533. El panorama mejora en los tramos más largos. Y ello es lo que están viendo los analistas del BofA

Protagonistas

El Banco Central, mientras tanto, no es un actor de reparto de esta película. Santiago Bausili interviene con futuros y bonos para anclar el tipo de cambio cerca de los u$s 1500, en un intento por sostener el atractivo de la estrategia justo cuando el margen se volvió más acotado que en los primeros meses del año.

La suba del dólar en junio, paradójicamente le devolvió algo de atractivo al carry trade: hay más interés en vender dólares a un valor más alto y desde ese nivel, los valores de breakeven se mueven también hacia arriba por más que los rendimientos en pesos se mantengan estables.

El Banco Central, mientras tanto, no es un actor de reparto de esta película. Santiago Bausili interviene con futuros y bonos para anclar el tipo de cambio cerca de los u$s 1500

Pero ¿en qué papeles se posicionan los que apuestan al carry trade? El consenso de mercado se enfoca en los instrumentos CER como el vehículo con mejor relación de cobertura, dado que la inflación implícita del segundo semestre corre por debajo de lo que proyectaba el mercado hace unos meses.

El verdadero carry, el que ofrece margen real frente a un dólar que puede seguir moviéndose, está en los tramos medios y largos de la curva. Una opción también pasa por el bono Dual en sus diferentes vertientes, con ajustes por TAMAR o por el CER. En el por escenario, un retorno del populismo al país, la inflación va a trepar de la mano de una eventual disparada del dólar en ese escenario.

La gestión Milei se viene caracterizando por ganancias importantes en quienes apuestan al peso. Son menores ahora, pero siguen con vida.