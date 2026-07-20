En esta noticia Bolsillo

Mientras el mundial se llevó la atención de la mayoría de la población, el círculo rojo ya tenía la mirada puesta en las elecciones del año próximo. No solo por la expectativa electoral, sino para ver qué esperar de la economía para lo que queda del año.

Todavía se saboreaba el triunfo de la Selección ante Inglaterra cuando el presidente Javier Milei arriesgó su vaticinio ante la interpelación de uno de los socios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Voy a ser electo y voy a tener cuatro años más”. El auditorio rompió en aplausos. Los bonos coinciden con ese vaticinio, aseguró uno de los presentes en el aniversario de la Bolsa. Según su análisis, los títulos tienen precios implícitos que dan un 70% de chances de reelección de Milei en 2027, margen que vio en aumento en los últimos meses.

Las aguas se dividen cuando se mira la economía real. Un pope del mercado confía en los indicadores. “Los datos dan bien”, repite ante la consulta sobre sus expectativas para el segundo semestre del año. Con eso, confía en que el Gobierno llegará sólido a los comicios.

Por otro lado, un administrador de portfolios de inversión aseguró que los fondos del exterior hoy en día concentran sus consultas en la actividad. Las dudas se centran en dos ejes, mercado interno y qué pasa con los sectores golpeados.

Mientras el mercado financiero y los precios de los bonos viven una etapa casi de euforia, “la macro manda”, explicó un inversor que trató con los fondos extranjeros para contemplar su retorno al país. Por ahora, insisten en que no volverán, a menos que se ratifique un triunfo de Milei, o de alguien que garantice la continuidad de ejes de “seguridad jurídica”.

La clave estará puesta en frenar la profundización de la pata inferior de la economía en K, tesis que fue criticada por el presidente en un auditorio en el que se encontraban los principales difusores de esa tesis, que indica que hay sectores que crecen mucho y otros que crecen poco, o caen. El empresariado conoce la inviolabilidad del ancla fiscal para el Gobierno y no piden una ampliación del gasto para frenar la caída, pero si que se analicen políticas sectoriales. En eso, aseguran, también tienen pocas esperanzas.

Las encuestas son la clave para la economía del semestre, pero los grandes fondos no van a moverse, tanto financieros como de la economía real. Estos últimos se mantienen rígidos, aún a pesar del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Hasta ahora son promesas, la plata no entra. Están esperando a ver qué pasa después, que hace quien siga con el RIGI”, dijo este enlace con el exterior.

Para el período hasta las elecciones no se esperan mayores movimientos, ni del tipo de cambio ni de la actividad. Al Gobierno le conviene un opositor radicalizado, aseguró otro inversor, principalmente para recuperar el “efecto salto al vacío” que se vivió en las elecciones de 2025. Sin embargo, puede jugarle en contra en el mercado financiero, un sector que hoy no plantea problemas.

Un factor depende menos del Gabinete, y tiene que ver con quién sea el candidato opositor, si se separan las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y la nacionales, y si el Gobierno consigue derogar las PASO.

Bolsillo

El presidente reflotó en su discurso la polémica con el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, que anunció el cierre de la empresa luego de que las ventas se vieran afectadas por la apertura de las importaciones. “Cuando ustedes abran, claramente ese ineficiente quiebra, pero el consumidor ahora ese bien en lugar de pagarlo 400, lo paga 100, ahora tiene 300 en la mano que lo va a gastar en otros bienes de la economía y eso lo que va a generar son en puesto de trabajo de mejor calidad en otros sectores de la economía que sí quiere la gente”.

“No tienen 300 para gastar en otros sectores, porque una parte mayor se le va a tarifas”, planteó un empresario que, a pesar del señalamiento, celebró la corrección tarifaria como necesaria para traccionar inversiones en rubros con infraestructura deficiente.

El bolsillo es otro de los ejes hacia las elecciones. La recuperación o no del consumo masivo, no el privado, marcará el ritmo con el que el Gobierno llegará a las elecciones, aseguran incluso aquellos que miran desde el mundo financiero.

En esa línea es que leen los programas que impulsaron los bancos públicos para reestructurar deudas de los clientes. El efecto de esto sobre la morosidad será limitado, en gran parte porque también hay actores sobre los que los bancos y el Gobierno tienen menor poder regulatorio, como son las fintech. La tasa de morosidad en ese segmento duplica la de los bancos.

También con el mismo origen lee que la tasa overnight esté en terreno negativo. “Parece Mercedes Marcó del Pont con la tasa de interés real negativa. Y en algún momento alguien va a salir a tener que pagar esos dólares”, planteó un inversor sobre la mayor circulación de pesos que genera la medida.

“Los 920 trabajadores tendrán que ir a trabajar a otro sector. Por eso es tan importante un mercado laboral flexible”, siguió el presidente sobre Fate.

“Eso no va a pasar”, planteó un inversor que ratifica que la reconfiguración que hizo el Gobierno es correcta y que augura un fuerte crecimiento para los próximos años, impulsado por estos sectores ganadores, pero que duda que efectivamente vaya a haber una relocalización de los trabajadores despedidos en industria y comercio hacia la energía y la minería.

“En tres años van a sobrar los dólares”, remató para explicar su postura, pero no ve esa migración que espera el Gobierno, tampoco en los treinta años que puso como plazo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para que un millón y medio de personas se relocalicen hacia Neuquén. Ese plazo, deslizó un gestor de fondos, pertenece a otra generación mientras que, en el mientras tanto, no esperan esos cambios.