Manuel Adorni confirmó su salida del directorio de YPF a través de una carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. En el escrito, fechado el 28 de junio, el exjefe de Gabinete puso en conocimiento del Directorio “su renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A”, sin dar mayores precisiones sobre los motivos.

“De mi consideración, me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a usted y, por su intermedio, a los miembros del Directorio, Manuel Adorni”, escribió el exfuncionario en la misiva.

Cabe destacar que Adorni había llegado al directorio de YPF el 30 de enero, cuando asumió como jefe de Gabinete, como representante del Estado nacional. Su lugar era el de Director Titular Clase A, custodio de la llamada “acción de oro”, el mecanismo que le da al Estado poder de veto sobre determinadas decisiones estratégicas de la compañía. Antes de él, esa silla la había ocupado Guillermo Francos.

Se trataba de un cargo ad honorem: como funcionario en ejercicio, el exjefe de Gabinete había renunciado a cobrar la remuneración que corresponde a los directores, estimada en unos u$s 954.000 brutos anuales según el balance 2026 de la empresa .

Con la renuncia formalizada, el directorio de YPF deberá tratar la dimisión según los mecanismos previstos para este tipo de cargos. Todo indica que su sucesor, Diego Santilli, sería quien ocupe el lugar de Adorni como Director Clase A, continuando la costumbre de que ese asiento vaya de la mano con la jefatura de Gabinete.