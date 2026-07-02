En esta noticia El ranking que preocupa al sector industrial

La Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró un nuevo informe sobre la carga fiscal que recae sobre el sector formal, en el que deja al descubierto las dificultades a la hora de ser competitivos. “Es difícil sostener el nivel de competitividad”, aseguraron desde la entidad. Por ese motivo, Martín Rappallini, presidente de la entidad, solicitó llevar a cabo un “pacto federal industrial”.

Según el documento elaborado por el Departamento de Política Tributaria, las empresas que cumplen con sus obligaciones soportan una presión del 56%, lo que representa un incremento de seis puntos porcentuales en comparación con el primer informe correspondiente a 2023.

Desde la UIA reconocen que el Gobierno tiene la intención de reducir esa carga. De hecho, la actual administración sostuvo en diferentes oportunidades que, en la medida en que el superávit fiscal lo permita, se avanzará con una reducción de impuestos.

Si bien el Ejecutivo oficializó recientemente una baja de los Derechos de Exportación (DEX) para un amplio conjunto de productos industriales, el sector consideró que aún no es suficiente. Más aún si se considera la elevada presión fiscal provincial y municipal que enfrentan las empresas, uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo.

Entre las propuestas, la UIA planteó la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales a cuenta de IVA y Ganancias, especialmente en los sectores intensivos en empleo, industriales y economías regionales.

También solicitó establecer una alícuota única de Ganancias (hoy con un tope máximo del 35%), tal como sucedió en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —25%— y en el proyecto del “Súper RIGI” enviado al Congreso —15%—.

La UIA pidió llevar a cabo un "pacto fiscal industrial" El Cronista

La intención de la industria es que esa alícuota se equipare con el beneficio del RIGI . “El Gobierno nos dijo que en una segunda etapa de estabilización y con un superávit fiscal consolidado, la idea es que los beneficios de las empresas que entran al RIGI terminen siendo un régimen general”, señaló Carlos Abeledo, responsable del Departamento de Política Tributaria.

Dentro de las propuestas, también incluyeron una reducción de alícuotas de Ingresos Brutos hasta llegar a 0% y que las tasas municipales (especialmente la de Seguridad e Higiene; el “hermanito menor” de Ingresos Brutos) se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio .

En tanto, la UIA solicitó la devolución automática de saldos a favor en IVA para compensar con otros impuestos y con saldos de libre disponibilidad; el aumento de reintegros de exportación para bienes industriales, alimentos y bebidas y economías regionales; y un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por 30 años —similar al RIGI— para dar certidumbre a las nuevas inversiones.

El ranking que preocupa al sector industrial

A través de un estudio comparativo de ocho impuestos en 30 países (conformado por los países del G20 y de Sudamérica, a los que se sumaron Países Bajos, España y Suiza), la UIA reveló que Argentina se ubica en el puesto 12° en términos de presión fiscal (recaudación/PBI).

Los países analizados representan el 81% del PBI mundial y el 61% de la población global . “Para nivelar la cancha, desde la UIA estamos pidiendo un pacto fiscal federal industrial”, aseguró Rappallini.

Cabe mencionar que el sector industrial representa el 18% del PBI, pero aporta el 28% de la recaudación fiscal y el 40% en el caso del impuesto a las Ganancias.

En términos comparativos, el campo tiene una incidencia del 8% del PBI y aporta un 14,5% a la recaudación, de los cuales un 4,5% deriva de las retenciones .

Recaudación y alícuotas

Al analizar los distintos niveles de gobierno, el IVA es el que más pesa en términos nacionales, con el 31% del total. Detrás aparece Ganancias (18,5%), el impuesto a los débitos y créditos (7%), los gravámenes vinculados al comercio exterior (6,9%) y el impuesto a los Bienes Personales (1%).

En cuanto al nivel subnacional, Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos representan casi el 90% de los recursos impositivos de origen provincial. Por su parte, la Tasa de Seguridad e Higiene representa casi el 35% de los recursos municipales de origen propio.

IMPUESTOS RANKING 2023 RANKING 2026 Débitos y Créditos 1° 1° Impuesto al Patrimonio 1° 1° Ingresos Brutos y Tasas Municipales 1° 1° Impuesto de Sellos 1° 1° Derechos de Exportación - 1° Ganancias Sociedades 1° 2° Impuesto al Valor Agregado 4° 4°

En cambio, en el análisis estrictamente impositivo, Argentina es el segundo país con la alícuota más alta en Ganancias (sociedades), al gravar con una alícuota máxima del 35% y los dividendos al 7%. En consecuencia, el Departamento de Política Tributaria de la UIA informó que la carga efectiva sobre la renta empresarial alcanza el 39,5% .

En cuanto al IVA, el país permanece en el cuarto lugar en el ranking, por detrás de Brasil (26,5%), Uruguay e Italia (22% cada uno). “Esta alícuota alta coexiste con la generación de saldos a favor de difícil devolución, producto de la existencia de alícuotas diferenciales, quiebre de alícuota, procesos burocráticos, reglamentación de normativa defectuosa de devolución, entre otros”, señalaron.

Otro de los tributos más “distorsivos” del sistema es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como el impuesto al Cheque, creado por el exministro de Economía Domingo Cavallo en 2001. Grava las transacciones financieras con una alícuota del 1,2% (0,6% por depósitos y 0,6% por retiros).

Según la UIA, solo 4 países de los analizados aplican el impuesto , y Argentina se queda con el primer lugar del ranking. A pesar de que la intención del Gobierno es suprimir este gravamen, su aporte del 7% en la recaudación fiscal dificulta esa posibilidad.

Presión fiscal en Argentina (Fuente: UIA)

En el caso de Bienes Personales, cuya alícuota para personas humanas bajó del 1,75% al 0,75% desde 2023 , el país se posiciona en el primer lugar, resultando ser el más gravoso en términos de base imponible. Según remarcó la UIA, la alícuota se unificará en 0,25% a partir de 2028.

Asimismo, el informe destaca que solo dos países aplican derechos de exportación. En ese grupo están Argentina (8,68% en promedio) —el más gravoso— y Rusia (3,9%).