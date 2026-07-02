El dólar presenta una cotización de 17.56 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 2 de julio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.04%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.57 pesos y un mínimo de 17.53 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.29%, pero en el último año acumuló una caída de 6.98%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia mayoritariamente alcista, con retrocesos puntuales y sin días planos, encadenando dos rachas de tres subidas y cerrando más alto.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.72%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.52%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, dado que los últimos tres días consecutivos muestran un incremento en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a otras divisas.

La evolución favorable del Dólar puede ser indicativa de una mayor confianza en la economía local, lo que puede atraer inversiones y generar un ambiente económico más estable.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México busca casas de cambio y bancos autorizados por la CNBV, evita a cambistas informales en la calle o en aeropuertos con tipos poco favorables y compara el tipo de cambio y comisiones con fuentes confiables como el Banco de México. Solicita y conserva tu comprobante, verifica el monto antes de retirarte y realiza las operaciones en horarios y zonas seguras.

para finalizar, si usas cajeros automáticos, elige los de bancos reconocidos y rechaza conversiones dinámicas que ofrezcan fijar el tipo en tu moneda de origen, ya que suelen encarecer la operación. Mantén discreción con el efectivo, lleva solo lo necesario en denominaciones pequeñas, no compartas datos personales innecesarios y revisa que los billetes recibidos no presenten anomalías.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".